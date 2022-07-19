نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يستحق حساب المواطن وماهي شروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة علينا اليوم أن نجيب على السؤال الذي يتساءل عنه الكثير وهو من يستحق حساب المواطن؟ وما هو حساب المواطن من الأساس؟ عليك أن تعرف أن حساب المواطن هو نظام أسسته المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود من أجل العيش في حياة أفضل وتوفير متطلبات المعيشة الأساسية لهم ولأطفالهم، وسوف نعرض لك كل التفاصيل الخاصة بهذا الحساب.

من يستحق حساب المواطن

إن الأشخاص التي تستحق الحصول على حساب المواطن في المملكة هم فقط من ليس لديهم دخل يكفيهم لتوفير أساسيات المعيشة مثل المأكل والملبس والتعليم وغيره.

شروط استحقاق حساب المواطن

هناك بعض الشروط التي يجب توفيها لكي يستطيع المواطن في المملكة أن يحصل على هذه الخدمة، وينقسم المواطنين هنا إلى ٥ فئات هم:

الفئة الأولى هم المواطنين الذين تقل رواتبهم عن ٨٦٩٩ ريال سعودي، ولو أكثر فلا يمكن استحقاق الخدمة.

الفئة الثانية هم الذين تنحصر رواتبهم بين ٨٧٠٠ إلى ١١٩٩٩ ريال سعودي.

الفئة الثالثة هم الذين تنحصر رواتبهم من ١٢٠٠٠ إلى ١٥٢٩٩ ريال سعودي.

الفئة الرابعة الذين تنحصر رواتبهم من ١٥٣٠٠ إلى ٢٠١٥٩ ريال سعودي.

الفئة الخامسة هي فئة لا تستحق الحصول على الدعم، وهم الذين تصل رواتبهم إلى ٢٠١٦٠ ريال سعودي.

متطلبات استحقاق المواطن

هناك مجموعة من الإجراءات والأوراق التي يجب تحضيرها قبل التقديم في برنامج الدعم، وهي تكون:

امتلاك هوية الشخص الوطنية وامتلاك كارت العائلة.

امتلاك المعلومات الأوراق التي تخص الراتب والعمل الحالي.

امتلاك معلومات الدخل الإضافي إن وجد.

إذا كانت الزوجة لها عمل ودخل فمن المهم تحضير كل المعلومات الخاصة بدخلها.

تحضير رقم الحساب البنكي الذي تمتلكه، بشرط أن يكون هذا الحساب نشط.

امتلاك بطاقة أحوال في حالة كنت موظف حكومي أو كنت عاطل عن العمل أو تعمل في قطاع خاص.

ألا يتعدى الراتب ٢٠ ألف ريال سعودي.

بعد الإجابة على سؤال من يستحق حساب المواطن ومعرفة هذه المعلومات عليك أن تحدد ما إذا كنت تستحق هذا الدعم أم لا، وإذا كنت تستحقه عليك بتحضير كل الإجراءات المطلوبة للحصول عليه بأسرع وقت.