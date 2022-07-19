ماهي شروط تظليل سيارات السائقين في السعودية 2022؟ يرغب العديد من السائقين في تظليل سياراتهم الشخصية في المملكة العربية السعودية، لكن يجب أن تمتثل عملية التظليل لشروط التظليل التي حددتها مسبقًا هيئة النقل السعودية، بالإضافة إلى غرامات المخالفين، حددت وزارة النقل نوع ومدى تظليل سيارات المواطنين والمقيمين، ويكون التظليل خاضع لقوانين المرور السعودية، والزجاج مظلل باللون الأسود، ونسبة أشعة الشمس محجوبة حتى 90٪ طبعا دائرة المرور السعودية حددت شروط تظليل السيارة.

ماهي شروط تظليل سيارات السائقين في السعودية 2022؟

وضعت وزارة النقل السعودية عدة شروط للسماح بتظليل سيارات السائقين في السعودية وهي:

يحظر استخدام الرموز والتسميات على الزجاج الملون.

نسبة التظليل الموعودة تصل إلى 30٪ ويمكن زيادتها حسب حالة السائق.

يجب ألا يعكس زجاج السيارة الصورة.

الظل الزجاجي لن يعيق الرؤية.

ما هي أنواع تظليل سيارات المواطنين في السعودية

بشكل عام، يتم استخدام أنواع مختلفة من العزل الحراري، وهي:

فيلم معدني: يحمي السيارة من الخدوش والأضرار الطفيفة، لكنه لا يسمح بدخول الاهتزازات والإشارات الصادرة عن الهواتف الذكية إلى السيارة، مما يتسبب في انقطاع الاتصال.

النانو سيراميك: من أفضل أنواع ستائر السيارات، يوفر للسائق رؤية جيدة ويمتص حتى 80٪ من كمية الحرارة العالية.

فيلم غير معدني: بجودة عالية وتكلفة عالية ويسمح لشبكة الهاتف بالتغلغل داخل السيارة بعد تلوين السيارة.

فيلم كربوني: أهم ما يميزه هو قدرته على حجب الأشعة تحت الحمراء الضارة من الشمس.

فيلم صبغي: جودة منخفضة، ورخيصة، وطبقة شفافة سوداء فقط.

ما هي عقوبة تظليل السيارة في السعودية

وضعت الهيئة العامة للمواصلات شروطا لحماية سيارات المواطنين من الرياح والأمطار، ومن لا يلتزم بالشروط سيتعرض لغرامات مالية مختلفة، ووفقا لجدول الغرامات، سيتم تغريم المخالفين ما بين 600 و 1000 ريال سعودي، ستتم إضافة الغرامة إلى سجل غرامات السائق.

طريقة الاعتراض على مخالفة التظليل

يمكن الاعتراض على جميع المخالفات المرورية بما في ذلك مخالفات التظليل عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية: