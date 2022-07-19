نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي نتائج التحصيلي ١٤٤٣ رابط الدرجات الاولي والثانيه عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية ينتظرون نتائج التحصيلي ١٤٤٣ مستخدمين فقط أرقام الهوية للمرحلتين الأولى والثانية، ومن الجدير بالذكر أننا تلقينا رسالة عاجلة منذ وقت ليس ببعيد تعلن أن النتائج من 1443 قياس الدرجات سيكون تدريجيًا من خلال رسائل SMS إرسال، من خلال تقريرنا التالي سنشرح لك خطوات نتيجة 1443.

متي نتائج التحصيلي ١٤٤٣

متي نتائج التحصيلي ١٤٤٣، بالإضافة إلى أسئلة الطلاب حول موعد إصدار النتيجة 1443، من المتوقع إعلان نتائج المرحلتين الأولى والثانية من ورقة الاختبار يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022، والتاريخ الهجري هو الحادي والعشرين (21) من شهر ذو الحجة.

الاستعلام عن نتائج قياس | نتائج التحصيلي 2022

في الأيام القليلة الماضية، ومع إعلان المركز الوطني عن إمكانية النشر الرسمي لنتائج قياسات التحصيل المطلوب، كان الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ينتظرون أيضًا موعد إعلان نتيجة 1443، وستصدر نتائج القياس غدًا الاربعاء في 20 يوليو 2022 م وبعد يوم الموافق 21 ذو الحجة 1443 هـ.

كيف أطلع نتيجة اختبار التحصيلي 1443 – 1444/2022؟

استفسر طلاب المملكة عن رابط الاستعلام الخاص بقياس رقم الهوية ، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحديد درجات هذا العام من خلال الخطوات التالية:

في البداية، سيتم توجيهك إلى “موقع قياس” إلكتروني.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال “رقم الهوية الوطنية” و “كلمة المرور”.

الخطوة التالية هي تأكيد “أنا لست روبوتًا” وتسجيل الدخول.

بعد ذلك، انقر على أيقونة “الاختبار المسجل”، بما في ذلك “النتائج”.

ثم سيتم تحديد “نوع الاختبار” والنقر فوق “بحث”.

يكتب الطلاب جميع البيانات المطلوبة في الحقول التي يعينونها.

أخيرًا، ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بنتيجة الإنجاز 2022-1443 على الفور.

رابط استعلام درجات قياس التحصيلي

يقيس اختبار التحصيل الدراسي درجة تحصيل الطلاب في مواد المرحلة الثانوية، وينقسم إلى اختبارات التحصيل الأكاديمي للمواد النظرية واختبارات الأداء للمواد العلمية، يتم تصحيح الإجابات بواسطة مصحح آلي بحيث يحصل الطلاب على الدرجات التي يستحقونها، من المقرر أن يرسل موقع قياس رسالة نصية تحتوي على النتائج إلى الهاتف المحمول المسجل في النظام في اليوم المحدد عندما يتم إعلان النتائج الأكاديمية.