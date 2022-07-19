استعلام قبول كلية الملك فهد الأمنية التي تقدم إليها الآلاف من ابناء الشعب السعودي في الفترة الماضية، حيث أعلنت الكلية في إعلانها الخاص عن موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني للدخول إلى الكلية والاشتراطات الواجب توفرها في المتقدمين، وتم تفعيل التسجيل الإلكتروني عبر بوابة عزز الإلكترونية أو المنصة الوطنية الموحدة، ويتم الإعلان عن نتائج القبول بعد مراجعة كافة الطلبات المقدمة وانتخاب الأعداد المطلوبة والتي استوفت كافة الشروط للقبول المبدئي.

استعلام قبول كلية الملك فهد الأمنية adm.kau.edu.sa بوابة عزز الإلكترونية 1443

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن فتح باب التسجيل لقبول الطلاب الجامعيين لدخول الكلية للدراسة في العلوم العسكرية للعام الدراسي المقبل 1444، وقد أعلنت عن الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين لضمان القبول المبدئي في الدراسة فيها، ويكون على المقبولين مبدئيا استحضار الوثائق والمستندات المطلوبة للتسجيل على أن يتم أيضا القبول النهائي بعد اجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية أيضا.

شروط قبول كلية الملك فهد 1444

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية ولا يقبل المتزوجين من غير سعودية.

يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهلات الجامعية المقررة في إعلان التقديم.

يجب أن يكون العمر لا يتجاوز 27 عام ويستثنى التخصصات الطبية بعمر 30 عام.

لا يجب أن يكون قد تقدم من قبل لكلية عسكرية وتم طرده لمخالفة أخلاقية أو غيرها.

يكون متناسق في الطول والوزن ويكون لائق طبيا.

يجب اجتياز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية كما يجب تجهيز كافة الوثائق المطلوبة.

ما هي خطوات الاستعلام عن قبول دخول الكلية الأمنية

من الشروط الهامة للقبول بالكلية أن يكون قد أتم شروط القبول والتسجيل، كما يكون حاصل على المؤهل الجامعي المناسب للتقديم، ويكون أحضر الوثائق اللازمة للتقديم، ومن الهام الإشارة إلى أن نتائج القبول تكون مبدئية لحين عمل المقابلات الشخصية للمقبولين، ويتم الاستعلام الإلكتروني بالخطوات التالية: