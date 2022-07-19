يقوم الكثير من الأفراد بالمملكة العربية السعودية بالتساؤل عن كيف اسوي اعادة تقديم طلب في حساب المواطن؟ وذلك بسبب حصول البعض على رفض لطلبهم بعد التسجيل في خدمة حساب المواطن لعدم توافر الأهلية، أو عدم إستيفاء شروط الدعم، فرغبوا في تقديم طلب تظلم لإثبات أحقيتهم في الدعم، وسوف نشرح ذلك من خلال مقال اليوم.

كيف اسوي اعادة تقديم طلب في حساب المواطن؟

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية إعادة التسجيل في حساب المواطن، وفق شروط وخطوات كالآتي:

الولوج إلى الموقع المخصص لحساب المواطن إلكترونيًا.

قم بإنشاء حساب جديد لك من خلال بياناتك الشخصية التي تتمثل في رقم هويتك، رقم هاتفك وتاريخ الميلاد.

أنتظر وصول رسالة نصية لك على الرقم الذي قمت بتسجيله، تتضمن رمز مرور مؤقت.

قم بإدخال رمز مرور جديد.

قم بإضافة المعلومات المطلوبة منك مثل حساب البنك الخاص بك، دخلك الشهري، عنوانك بالتفصيل، بيانات التابعين لك من زوجة أو أبناء.

قم برفع المستندات الصحيحة المطلوب إرفاقها للطلب.

راجع البيانات التي كتبتها، ثم توجه لخطوة رفع الطلب.

الفئات التي يستهدفها حساب المواطن

يعمل نظام حساب المواطن في المملكة على توصيل مبلغ الدعم للأسر المحتاجة ويستهدف شريحة كبيرة من المواطنين وهم:

الأسر محدودة الدخل من المواطنين السعوديين.

السيدات السعوديين سواء كانت متزوجة من شخص سعودي أو غير سعودي، بشرط أن تتوافر بها شروط الدعم.

الأشخاص السعوديين، المتزوجين بأكثر من زوجة.

الأشخاص المستقلين محدودي الدخل الذين يعشون منفردين مثل المطلقة و الارملة.

جميع السعوديين الذين تنطبق عليهم الشروط.

الطرق المتاحة للتواصل مع حساب المواطن

يستطيع الأشخاص التواصل مع حساب المواطن، والاستفسار عن أي تفاصيل خاصة بالبرنامج بالطرق التالية:

خدمة الرقم الخاص بحساب المواطن، عن طريق رقم موحد وهو 19912.

حساب تويتر الخاص بالبرنامج، والذي يمكن المواطن من التواصل مع موظفي الخدمة.

بعد قراءتك لسطور مقالنا، تجد شرح واضح لسؤال كيف اسوي إعادة تقديم طلب في حساب المواطن؟، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي أوضحناها لك، وتوافر شروط قبول طلب الدعم لديك، كما ذكرنا الطرق الممكنة للتواصل مع حساب المواطن دون جهد.