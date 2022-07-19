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عمر شويل - جدة متى يتم الرد على الاعتراض في حساب المواطن؟، يعتبر برنامج حساب المواطن، أحد البرامج التي تقوم الحكومة بالمملكة العربية السعودية، على تقديمها لكافة الأسر التي تحتاج لدعم مالي، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الضعيف لهذه الأسر، فيساعدهم هذا الدعم، على النهوض بحالتهم المادية، حتى يتمكنوا من التعايش بشكل مناسب مع متطلبات الحياة، فتفتح منصة حساب المواطن أبوابها أمام هذه الأسر، من أجل التقديم لتلقي الدعم.

متى يتم الرد على الاعتراض في حساب المواطن؟

هناك العديد من الأسر التي قامت بالتقديم للحصول على هذا الدعم، ولكن بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الاستحقاق، بعض هذه الأسر، وجدت أنفسها غير مؤهلة للحصول على هذا الدعم.

فنجد هذه الأسر يصلها رسالة، أنهم ليس لهم أهلية الاستحقاق، وبسبب ذلك يكونون في حالة من الغضب بسبب ذلك الأمر، مما يجعلهم يرغبون في تقديم الاعتراضات على تلك النتيجة.

فنجد أن منصة حساب المواطن، تفتح بابها لتلقي، الكثير من طلبات الاعتراض، التي تقوم هذه الأسر الغير مؤهلة لتقديمها.

ولكن من المهم جدًا، أن نقوم بتقديم ذلك الاعتراض، في غضون 90 يوم من تاريخ إعلان نتيجة الاستحقاق، ولكن الكثير من هذه الأسر، يتساءلون عن المدة التي يجب أن ينتظروها، حتى يتم الرد على اعتراضاتهم، استطاع حساب المواطن أن يجيب على هذا التساؤل، قائلًا أن طلب الاعتراض يمكن الرد عليه بعد شهر، إلى 3 شهور

عندما يكون الرد على الاعتراض بالقبول، فإن المستحق يمكنه أن يحصل على الدعم المالي بأثر رجعي، فيمكنه أن يحصل على دعم 5 شهور كحد أقصى، وتبدأ هذه المدة من التاريخ الذي ظهر فيه نتيجة الأهلية، حتى اليوم الذي فيه تم قبول الاعتراض.

كيف يتم تقديم الاعتراض

نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بحساب المواطن.

بعد ذلك نضغط على دراسة الأهلية.

ثم نذهب على أسباب عدم الأهلية.

بعد ذلك نقوم بالدخول على أيقونة تقديم الاعتراض.

ثم نقوم بكتابة كافة البيانات.

بعد ذلك يتم الدخول على كلمة إرسال.

في نهاية هذا المقال، نتمنى من الله عز وجل، أن نكون وفقنا في أن نقدم لكم. الإجابة الوافية لسؤالكم، متى يتم الرد على الاعتراض في حساب المواطن؟ ويكون الرد في أغلب الأحيان بالقبول.