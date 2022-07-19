كيف الاعتراض على عدم الاهلية حساب المواطن؟، تعتبر منصة حساب المواطن، أحد المنصات التي تقدم الدعم بالمملكة العربية السعودية، حيث أنها تعمل على دعم كافة الأسر التي تعاني من حالة اقتصادية متدنية، فنجد أن تلك المنصة الحكومية، تساعد تلك الأسر، وتمدهم بهذا الدعم، وذلك من أجل أن تتحسن حالتهم المعيشية، فتستطيع أي من هذه الأسر أن تقوم بالتقديم للحصول على هذا الدعم، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

كيف الاعتراض على عدم الاهلية حساب المواطن؟

بعد أن تقوم هذه الأسر بالتقديم للحصول على الدعم، ينتظروا مدة، وبعدها تظهر نتيجة الاستحقاق، هناك بعض الأسر التي لا يتناسب معها قيمة الدعم التي حصلت عليه من قبل هذه المنصة.

وذلك بسبب أن عدد أفراد تلك الأسرة، وأوراق الأهلية، تجعل تلك الأسر تحصل على مبلغ دعم أكثر من الذي حصلت عليه، أو أنم لا يجدوا أنفسهم ضمن الفئة المستحقة للدعم، ومن هنا نجدهم يقدمون الاعتراضات المالية، أو الأهلية.

ذلك الاعتراض المالي، عبارة عن تقديم طلب إلكتروني، على هذه المنصة، يفيد بالرغبة في مراجعة النتائج التي أعلنت عنها تلك المنصة، والتي تسمى بنتائج الاستحقاق.

نقوم بتقديم الاعتراض المالي، على المنصة الخاصة بحساب المواطن، ولكن يجب ضرورة تقديم هذا الاعتراض في خلال مدة لا تتعدى 90 يوم، من تاريخ إعلان نتائج الاستحقاق.

فنجد أن الكثير من المواطنين السعوديين، يكون لديهم رغبة في تقديم ذلك الاعتراض، ولكن يريدون أن يعرفوا الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها تقديم هذا الطلب، وهذا ما يمكننا أن نعلمكم به.

كيفية تقديم طلب الاعتراض المالي

حتى تسطيع الاستعلام عن نتائج الاهلية في حساب المواطن اتبع الخطوات التالية:

في البداية يقوم صاحب الطلب، بالدخول على الموقع الخاص منصة حساب المواطن.

بعد ذلك، نجد أمامنا عدة أيقونات. علينا أن نقوم بالضغط على أيقونة. إدارة الحسابات.

بعدها سوف نجد أمامنا، عدة خيارات. فنقوم بالنقر على خيار تاريخ الاستحقاق. بعد ذلك سوف تفتح أمامنا قائمة بها تفاصيل الحالة. وتوضح أسباب الرفض التي أدت. لعدم الأهلية للاستحقاق.

نجد أمامنا أيقونة رفع الاعتراض، فنقوم بالضغط عليها. فنقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لتقديم الطلب. ثم نقوم بالدخول على إرسال.

في ختام ذلك المقال نكون قد قدمنا لكم. أفضل المعلومات. التي تدور حول كيف الاعتراض على عدم الاهلية حساب المواطن؟. كل ما عليكم فقط. أن تقوموا باتباع الخطوات التي قمنا بسردها لكم.