بوابة القبول عزز العسكرية لقبول المتقدمين في الحرس الوطني السعودي من حملة الثانوية العامة 1443، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودي عن فتح باب القبول والتقديم في دفعة جديدة من الخريجين الجدد من الثانوية العامة بالمملكة الحاصلين على معدل درجات محدد لدخول الكلات العسكرية المؤهلة للعمل بالوزارة، وقد تم تحديد موعد بداية استقبال الطلبات ما أعلنت الوزارة أيضا شروط القبول والتسجيل.

[بوابة القبول عزز] التقديم على كلية الملك خالد العسكرية 1443 الحرس الوطني adm.kau.edu.sa لحملة الثانوية

شرفٌ غامر ، وفرحٌ عامر ..

فخر التواجد وشرف الخدمة#بسلام_آمنين#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/nbyN02jXAv — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) شرفٌ غامر ، وفرحٌ عامر ..

فخر التواجد وشرف الخدمة#بسلام_آمنين#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/nbyN02jXAv — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 12, 2022

يتابع خريجي الثانوية العامة بالمملكة مواعيد التقديم في الكليات العسكرية التي تقبل لطلاب بالمؤهل الثانوي، وحرص الطلاب على الحصول على شهادة إلكترونية لهم من خلال منصة نتائجي الإلكترونية لاستكمال كافة مستندات التسجيل والتقديم، ويتم التقديم إلكترونيا في الكليات العسكرية على أن يتم الإعلان عن القبول المبدئي للطلاب، ويتم القبول النهائي بعد الانتهاء من عمل المقابلة الشخصية واستقبال الوثائق المطلوبة والكشف الطبي على الطلاب.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1443

يجب أن يكون المتقدم من الجنسية السعودية.

يكون حاصل على درجات النجاح بالثانوية العامة في العام الحالي ولا يتم قبول خريجين من أعوام سابقة.

يجب أن يكون حاصل على الثانوية في العلوم الطبيعية بمعدل تراكمي لا يقل عن 80%، بحد أدنى 60% من اختبارات القدرات ونسبة 60% من اختبار تحصيلي.

يكون اجتاز اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية التي يتم عبر المركز الوطني للقياس والتقويم.

أن يكون عمر الطالب لا يقل عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

لا يجب أن يكون متزوج من أجنبية.

يكون متناسق في الشكل، الطول مع الوزن، ويكون بالنسب التالية( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ).

يجب اجتياز المقابلة الشخصية للقبول النهائي.

لا يجب أن يكون تم طرده مسبقا من كلية عسكرية ويكون حسب السير والسلوك.

ما هي الخطوات الأساسية عند التسجيل الإلكتروني

يتم تفعيل حساب الطالب على منصة أبشر للدخول عبر منصة النفاذ الموحدة.

للدخول عبر منصة النفاذ الموحدة. يقوم باستخدام متصفح انترنيت اكسبلورار 8 أو أفضل.

يتم التسجيل من الحاسب وليس من الهاتف النقال.

يقوم بالتسجيل في فترة لا تزيد عن 60 دقيقة.

يتم تجهيز صور الطالب للإرفاق عبر الماسح الضوئي، بحيث تكون صيغة الصور من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة ال800 كيلوبايت للشهادة الثانوية، وصورة شخصية ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3 في 4.

يقوم بالكتابة باللغة الإنجليزية على أن يقوم الطالب بمليء كافة الحقول المطلوبة.

يجب أن يحصل الطالب على رقم الطلب بعد الانتهاء من التسجيل ليقوم بالاستعلام عن القبول به.

موعد بداية تسجيل كلية الملك خالد العسكرية اخر موعد لاستقبال الطلبات الاثنين 10 ذي الحجة 1443 السبت 24 ذي الحجة 1443

كيفية التقديم على طلب بوابة قبول عزز لتسجيل كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني