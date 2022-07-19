نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مفعل.. أحدث رابط منصة فسح وكيفية التسجيل فيها السعودية 1443 – 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة فسح وكيفية التسجيل فيها لعام 1443 – 2022، يتم الدخول إلى المنصة الجمركية السعودية عبر إجراءات إلكترونية، وذلك لأن منصة فسح هي إحدى المنصات الرئيسية للمملكة العربية السعودية، حيث تقدم اللجنة التجارية بالغرفة التجارية، المنظمة بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية، مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية في سياق تعزيز الجهود لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي كإحدى مبادرات رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية.

رابط منصة فسح وكيفية التسجيل فيها

منصة الجمارك السعودية هي منصة إلكترونية تنظمها لجنة التجارة بالغرفة التجارية السعودية بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية وبالتعاون مع هيئة الجمارك والميناء بالمملكة العربية السعودية، جميع معاملات الاستيراد / التصدير، ومتجر شامل لتعزيز التجارة الدولية، حيث تعمل المنصة على تسريع التخليص الجمركي للسلع من خلال السماح للعملاء بتقديم البيانات والوثائق التجارية المتعلقة بالاستيراد / التصدير إلكترونيًا وإكمال الإجراء دون تأكيد من سلطة الإصدار.

منصة فسح للتخليص الجمركي

كما ترتبط منصة التخليص الجمركي بالعديد من الهيئات الحكومية ذات الصلة ويمكن عبورها مثل هيئة موازين المواصفات في المملكة العربية السعودية، والمديرية العامة لإدارة الغذاء والدواء، ووزارة البيئة، والثروة السمكية والزراعة، والمختبرات الخاصة، وتجار السيارات، وذلك بالإضافة إلى التواصل مع وكلاء الشحن ووكلاء الشحن الجوي وشركات البريد السريع ومشغلي الموانئ، يتم نقلها وتتبعها إلكترونيًا بشكل مباشر عبر فسح، مما يسهل تبسيط وتسريع العمليات التجارية للمستوردين والمصدرين.

كيفية التسجيل في منصة فسح؟

قم بتسجيل الدخول باتباع الخطوات أدناه لتسجيل الدخول إلى منصة فسح:

ادخل مباشرة من الرابط للدخول إلى منصة الجمارك السعودية.

أدخل اسم المستخدم الخاص بك في الحقل المتوفر.

ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بك في الحقول المتوفرة.

انقر فوق رمز “تسجيل الدخول”.

ستسجل هذه الخطوات دخولك إلى منصة الجمارك وتسمح لك بالتسجيل.

بعد ذلك، سترى صفحة مصممة لإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل في النظام الأساسي تبدو هكذا:

تحديد نوع العمل. حدد نوع الجهة. حدد نوع الهوية. أدخل رقم التعريف. الرجاء إدخال رقم السجل التجاري الخاص بك. أدخل رقم تعريف الوكيل.

أدخل رقم الهاتف المحمول المسموح به.

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية معرف التقويم الإسلامي.

تأكد من أن البيانات التي تدخلها صحيحة ودقيقة.

ثم انقر فوق رمز (التالي).

ستتم إعادة توجيهك بعد ذلك إلى صفحة مخصصة لإدخال التفاصيل لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

بعد ذلك، سيتم إرسال رمز التحقق المرئي.

أدخل رمز التحقق في الحقل المخصص.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المتوفرة.

ثم أوافق على الشروط.

ثم انقر فوق رمز (إرسال).

ستسجل هذه الخطوات في منصة الجمارك وستقوم بالتحقيق وإخطارك بحالة طلبك بغض النظر عما إذا كان قد تم قبول طلب مقدم الطلب أم لا.

طلب تسجيل استيراد بيانات منصة فسح

توفر منصة التخليص الجمركي للمستورد خدمة طلب التسجيل، ويتيح ذلك للمستوردين تسجيل البيانات في أي منفذ جمركي دون الحاجة إلى القدوم إلى الميناء والذهاب إلى الجمارك لكي تفعل هذا، اتبع هذه الخطوات:

يمكنك الدخول إلى منصة الجمارك السعودية مباشرة.

انتقل إلى (خدمات المستوردين والمصدرين).

تسجيل الدخول إلى الخدمة.

بعد ذلك، قم بتسجيل تفاصيل المستورد في نقطة البيع.

خدمة المنصة الجمركية السعودية

توفر المنصة الجمركية للمستفيدين العديد من الخدمات الممتازة التي توفر الكثير من الوقت والجهد دون زيارة مكاتب أو مقار السلطات الجمركية، حيث يرجى ملاحظة أن هذه المنصة تقدم أكثر من 135 خدمة وخدمات مالية للمساعدة في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:-