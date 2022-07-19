إعلان نتائج التحصيلي 1443 رابط قياس النتائج e-services.qiyas تسجيل دخول

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عمر شويل - جدة ننشر موعد إعلان نتائج التحصيلي 1443 الفترتين الأولى والثانية الورقي، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور إطلاق نتائج التحصيل الدراسي لاستكمال إجراءات التسجيل في الجامعات للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك لأن عملية التسجيل تتوقف في الوقت الحالي على إدخال درجات قياس التحصيلي الحاصل عليها الطالب، ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي عن طريق إما موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو من خلال الدخول إلى تطبيق توكلنا، ومن خلال ثقفني نوفر رابط الدخول إلى بوابة قياس النتائج للإطلاع على نتائج التحصيلي فور إعلانها من جانب المركز الوطني للقياس.

موعد إعلان نتائج التحصيلي الورقي 1443

يترقب أولياء الأمور والطلاب الإعلان عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتقديم في الجامعات، حيث يعد الاختبار التحصيلي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية.

وقد أكد حساب خدمة المستفيدين المختص بالرد على استفسارات المستفيدين من خدمات المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب على أنه يتم الإعلان عن نتائج الاختبارات الورقية بعد الانتهاء من عملية تصحيح وتحليل وتدقيق إجابات الطلاب، وقد تستغرق عملية التصحيح والتحليل والتدقيق ما يقرب من ثلاثون يوماً من تاريخ الانتهاء من أخر اختبار.

كما تم التأكيد من جانب المركزي على إرسال رسائل نصية SMS على الجوالات المسجلة بالنظام الإلكتروني تحتوي على نتيجة اختبار التحصيل الدراسي للمستفيدين خلال الأسبوع الجاري، وفي اليوم التالي يتاح الاستعلام عن درجات قياس التحصيلي 1443 عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية في الموعد التالي:

الأربعاء 20 يوليو 2022م إرسال رسالة نصية على الجوال.

الخميس 21 يوليو 2022م إتاحة الاستعلام عن درجات قياس التحصيلي عبر نظام التسجيل في اختبارات قياس.

نتائج قياس التحصيل الدراسي 1443

بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتحليل والتدقيق لإجابات الطلاب والطالبات، يتم إعلان نتائج قياس بشكل مباشر عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو عن طريق تطبيق توكلنا.

فمن يرغب في الحصول على رابط دخول موقع قياس النتائج برقم السجل المدني أو دخول موقع توكلنا الإلكتروني للاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الأولى لحين صدور نتائج الفترة الثانية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

رابط الاستعلام عن نتائج قياس بالسجل المدني (e-services.qiyas.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

ويجب العلم أن ليس هناك نجاحاً أو رسوباً في اختبار التحصيل الدراسي، ولكن يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها مائة درجة، ولهذه الدرجة وزن معين عند الجهة التعليمية التي من المقرر أن يتقدم إليها المختبر، ويجب عدم مقارنة نتيجة التحصيلي بنسبة الثانوية، ويمكنكم الإطلاع على النتائج فور إعلان نتائج التحصيلي من خلال اتباع إحدى الروابط المرفقة.

عدد فرص اختبار التحصيل الدراسي

أعلن المركز الوطني للقياس عن عدد الفرص التي يحظى بها المختبر لدخول اختبار التحصيلي، حيث فرق المركز بين ما إذا الاختبار ورقياً أم محوسب كما يلي:

الاختبارات الورقية: يمكن الحصول على 4 فرص داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك يمكن الحصول على الفرصة الخامسة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ أول اختبار.

المحوسبة داخل المملكة: يحصل المختبر على فرصة واحدة للغة العربية، بالإضافة إلى فرصتان للغة الإنجليزية، ويحصل على الباقي من خلال الاختبارات الورقية الرسمية، أما عن الاختبار التحصيلي الاستثنائي، فيكون لمن لم يسبق له إجراء اختبار التحصيلي.

الاختبار التحصيلي المحوسب خارج المملكة: يحصل المختبر على فرصتان فقط للاختبار، وفي حال الرغبة في إجراء الاختبار كفرصة ثالثة، فيتم ذلك من خلال الاختبارات الورقية داخل السعودية، وقد تم إعلان نتائج التحصيلي لمن يرغب في الاستعلام عن الدرجة.

استعلام نتائج التحصيلي الورقي 1443

من المقرر أن يتم إتاحة الإطلاع على نتائج تحصيلي برقم السجل المدني عن طريق الدخول موقع قياس النتائج الإلكتروني، ثم تعبئة البيانات المطلوبة (رقم السجل المدني – كلمة المرور) للمستفيد أو المستفيدة، أو الإطلاع على نتائج قياس التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا، وذلك باتباع الروابط الرسمية المرفقة بالمقال فور إعلان الهيئة بشكل رسمي عن إتاحة النتائج اليوم.