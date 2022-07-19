نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1443 qiyas موقع قياس النتائج تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1443 الورقي الفترتين الأولى والثانية، حيث من المقرر أن يتم إطلاق نتائج تحصيلي خلال الأسبوع الجاري، وقد تم الإعلان بشكل رسمي من جانب المركز الوطني للقياس عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إرسال نتائج قياس التحصيل الدراسي 1443 عن طريق الرسائل النصية، وفي اليوم التالي تتاح نتائج التحصيلي عبر بوابة قياس النتائج برقم السجل المدني أو برقم الهوية وكلمة المرور، ومن خلال المقال نوفر موعد إعلان النتائج للرد على استفسارات البعض فيما يتعلق بـ “متى إعلان نتائج التحصيلي 1443″، بالإضافة إلى توفير رابط تسجيل دخول موقع قياس نتائج التحصيلي.

استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية 1442

بعد ترقب كبير من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإعلان المركز الوطني للقياس رسمياً عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة قياس التحصيلي 1443هـ، وذلك لاستكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل في الجامعات بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلن المركز عن إطلاق نتائج التحصيل الدراسي في الموعد التالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 20 يوليو 2022م “إرسال رسائل نصية” على الرقم المسجل في الملف.

الخميس 21 يوليو 2022م يتاح الاستعلام عن درجات قياس التحصيلي عبر موقع قياس الإلكتروني.

كما تم التأكيد من جانب المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب على إمكانية الإطلاع على نتائج التحصيلي 1443 من خلال تطبيق توكلنا، أو عن طريق الدخول غلى ملف المستفيد في نظام التسجيل الإلكتروني، لذلك قمنا بتوفير روابط الدخول للإطلاع على نتائج قياس بالتالي:

رابط الاستعلام عن نتائج قياس التحصيلي بالسجل المدني (e-services.qiyas.sa). رابط موقع توكلنا الرسمي (ta.sdaia.gov.sa).

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022

استعلام نتائج التحصيلي 1443

اختبار التحصيلي سواء النظري أو العملي هو المقياس الموحد لكافة خريجي المرحلة الثانوية لكي يكون معياراً عادلاً ودقيقاً للكافة، وهذا يساعد الجهات التعليمية بعد مرحلة الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة الثانوية، وقد تم التأكيد من جانب المركز أن عملية تصحيح إجابات المختبرين تتم عن طريق المصحح الآلي وليس هناك تدخلاً بشرياً في عملية التصحيح.

كما أكد المركز الوطني للقياس على عدم وجود رسوباً أو نجاحاً في اختبار قياس التحصيل الدراسي الذي يتم إجراءه بواسطة المركز، ولكن يحصل الطالب المختبر على درجة يكون الحد الأقصى لها هو 100 درجة.

ويكون لهذه الدرجة الحاصل عليها وزنها عند الجهة التعليمية التي يتقدم إليها المختبر، ويجب على كافة المختبرين عدم مقارنة الدرجة الحاصلين عليها في اختبار التحصيل الدراسي بالنسبة الحاصلين عليها في اختبارات الثانوية العامة أو أي اختبارات أخرى.

فكل اختبار من هذه الاختبارات أهدافه المحددة، ومن يرغب في الإطلاع على درجات التحصيلي 1442، يمكنه ذلك من خلال اتباع استعلام درجات التحصيلي برقم الهوية الرسمي المرفق.