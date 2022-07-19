نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن كيف؟ وما هي شروط التسجيل للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن هل هو متاح، وكيف أسجل زوجتي الأجنبية كمستفيد رئيسي، إلى غيرها من الاستفسارات التي ترد إلى البرنامج بشأن تقديم المواطنين غير السعوديين في حساب المواطن، وفي هذه الحالة هل يحق أن يكون مستفيد رئيسي أم تابع لرب الأسرة، خاصةً وأن البرنامج سمح للمتزوجة التقديم على حساب المواطن، كما حدد حالات وشروط تسجيل النساء، سواء المتزوجات والمطلقات والأرامل، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني تقرير شامل عن حالات تسجيل المتزوجة وشروط حساب المواطن للنساء.

تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن

ورد استفسار إلى الحساب الرسمي للبرنامج حول إمكانية تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن، وهل تستفيد من الدعم، وكم مقدار الدعم المخصص لها، وهنا أوضح البرنامج أنه يحق للزوجة الأجنبية الحصول على الدعم والاستفادة من خدمات البرنامج، ولكن كتابع في حساب الزوج، وليس كمستفيد رئيسي، إما عن مقدار الدعم، فتحسب ضمن أفراد الأسرة، ويوجه مبلغ الدعم الرئيسي إلى رب الأسرة، وبصفة عامة سمح البرنامج للمتزوجة التقديم على حساب المواطن كمستفيد رئيسي في بعض الحالات، وبما يتفق مع شروط حساب المواطن للنساء.

كيف اسجل زوجتي الأجنبية في حساب المواطن

يحق للمواطن السعودي تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن كتابع بالطريقة الآتية:

الانتقال إلى رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. الدخول إلى البرنامج، ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على تسجيل الدخول، ثم الانتقال إلى تفاصيل الطلب. النقر على بيانات التابعين، ثم إضافة الزوجة وكتابة البيانات المطلوبة عنها. أخير النقر على تقديم الطلب.

شروط حساب المواطن للنساء

حدد برنامج حساب المواطن شروط تسجيل النساء كمستفيد رئيسي في البرنامج، نذكر منها:

أن تكون مواطنة سعودية الجنسية، وتقيم بشكل دائم داخل البلاد.

ألا يقل العمر عن 18 عام.

أن ينطبق عليها معايير الأهلية والاستحقاق.

أن تقدم المستندات المطلوبة التي تثبت الاستقلالية.

أن يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع للصرف حساب المواطن.

حالات تسجِيل المتزوجة في حساب المواطن كمستفيد رئيسي

سمح البرنامج للمتزوجة غير الأجنبية التسجيل في حساب المواطن كمستفيد رئيسي، وأن تكون بمثابة رب الأسرة، ويتم توجيه الدعم لها في بعض الحالات، نجد أبرزها أن يكون الزوج فاقد الأهلية، أو أن تكون زوجة المفقود والسجين، كما سمح لزوجة الغائب أن تقدم على الدعم، والمتزوجة برجا أجنبي أيضًا، ولكن في هذه الحالة اشترط عليها أن تقدم ما يثبت الزواج من الأحوال المدنية وخطاب رسمي من وزارة الداخلية، كما سمح للمطلقة والأرملة أيضًا أن تقدم وتستفيد من الدعم، ولكن بشرط توفير ما يثبت الاستقلالية، من صك الولاية والإعالة أو الاحتضان، كما اشترط على الأرملة عند التسجيل أن تقدم صك حصر الورثة.

تسجيل جديد حساب المواطن

بعد توقف دام لعامين أو أكثر، أعلن حساب المواطن عن فتح تسجيل جديد لغير المستفيدين، وحدد خطوات التسجيل، كما يلي:

بعد فتح رابط حساب المواطن يتم النقر على أيقونة الدخول. يختار المستخدم تسجيل مستفيد جديد، ثم يكتب رقم الجوال والهوية وتاريخ الميلاد. يكتب الرمز المرسل على الجوال، ثم يسجل دخول الموقع. يقوم بتعيين كلمة السر التي يستخدمها فيما بعد عند تسجيل دخول حساب المواطن. ينتقل إلى بينات الطلب ثم يسجل كافة البيانات المطلوبة بكل دقة وموضوعية. رفع طلب التسجيل، ثم إرفاق المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة لذلك. في النهاية يراجع المستخدم الطلب، ويقر بصحة البيانات، ثم يضغط على تقديم.

إلى هنا نكون قدمنا إجابة وافية حول تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن، كما صرح عنها البرنامج، وكيفية إضافتها كتابع في حساب الزوج فضلًا عن تسجيل جديد لغير المستفيدين.