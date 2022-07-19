حساب المواطن تسجيل جديد خطوة بخطوة عبر eservices.ca.gov.sa

يعتبر حساب المواطن من أبرز الخدمات الاجتماعية والتي أقرتها الحكومة السعودية مؤخرًا، فتلك الخدمة عبارة عن تقديم دعم مادي مناسب للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف مساعدتهم على مواجهة كافة أعباء المعيشة، لكن الاستفادة من تلك الخدمة مرتبط بالالتزام ببعض الشروط، كي تتم عملية التسجيل، وبناء على ذلك سنقوم بعرض حساب المواطن تسجيل جديد.

حساب المواطن تسجيل جديد

تتم عملية التسجيل الجديد داخل حساب المواطن عن طريق سلسلة من الخطوات التالية:

تتمثل أولى الخطوات بقيام المتقدم بالدخول على الرابط المخصص للموقع الرسمي لحساب المواطن.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بالضغط مباشرة على أيقونة إنشاء حساب جديد داخل حساب المواطن، والتي ستتواجد تلك الأيقونة أمام المتقدم بالصفحة فور النقر على الرابط.

ويقوم بعدها المتقدم بتسجيل عددًا من البيانات الخاصة به، فتلك البيانات عبارة عن رقم هاتفه وتاريخ ميلاده ورقم الهوية الخاص به.

ومن ثم يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة التالي.

وبعد دقائق بسيطة، فسيظهر أمام المتقدم رسالة نصية عبر هاتفه بها كلمة السر المؤقتة لدخوله إلى حساب المواطن.

ثم يقوم بإدخالها، حتى يقوم بتسجيل كلمة المرور الجديدة لحسابه الجديد.

ومن بعد التأكد من صحة البيانات بشكل كامل، فهنا تأتي خطوة إرفاق عددًا من المستندات عبر الموقع.

وبعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل، وبذلك تتم عملية التسجيل الجديد داخل حساب المواطن بالشكل المطلوب.

شروط التسجيل داخل حساب المواطن

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط من جانب كل متقدم، حتى يستفيد من كافة المزايا التي يقدمها حساب المواطن، وإليكم أبرز تلك الشروط بالشكل الآتي:

يجب أن يكون المتقدم صاحب جنسية سعودية دون أن يكون لديه جنسية أجنبية أخرى.

كما يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي مقيمًا بصورة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ولابد ألا يقل عمر المتقدم عن معدل ال18 سنة.

ويشترط أن يكون من فئة الرواتب المحدودة داخل السعودية.

ويجب ألا يكون لديه أي سجلات عقارية باسمه.

وبالتالي نكون قد سردنا لكم بصورة مفصلة كافة المعلومات التي تخص موضوع حساب المواطن تسجيل جديد، كما عرضنا أيضًا الشروط التي يجب أن يعتني بها كل متقدم، حتى تتحصل الفئة الأكثر احتياجًا للدعم المادي المقدم من تلك الخدمة، وهذا الأمر أبرز ما تسعى إليه الحكومة السعودية.