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عمر شويل - جدة دائمًا ما يجد الكثير من الناس صعوبة في استرجاع تأمين تكافل الراجحي، وذلك بسبب الغموض المتواجد حول الطريقة الصحيحة لاسترجاعه، وبناء على ذلك سنقوم بإزالة ذلك الغموض، وذلك من خلال عرضنا المفصل لإجابة سؤال كيف استرد تأمين تكافل الراجحي.

كيف استرد تأمين تكافل الراجحي

وفرت شركة تكافل الراجحي للتأمين خدمة مميزة لعملائها، وهي عبارة عن طريقة إلكترونية مبسطة تجعلهم يسترجعون المبلغ الخاص بالتأمين، وذلك يتم عن طريق الالتزام بتلك الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم في بداية الأمر بالذهاب مباشرة إلى الصفحة الخاصة باسترداد التأمين عبر الإنترنت، وذلك يتم عن طريق الذهاب إلى موقع الراجحي.

وبعدها يقوم المتقدم بالذهاب على أيقونة تسجيل الدخول إلى حسابه الرسمي في الشركة.

ومن ثم تأتي خطوة إدخال عددًا من البيانات التي تطلب من المتقدم بالصفحة، فهي عبارة عن اسمه، ونوع التأمين، ورقم الهوية الوطنية الخاص به، والبريد

الإلكتروني، والمدنية التابع إليها، ورقم هاتفه، والرقم الخاص بوثيقة التأمين.

وبعد ذلك يتم التواصل مع صاحب الطلب، وذلك بهدف تسليم المستندات الخاصة بالشركة، وبالتالي ستتم عملية استرداد التأمين بالشكل الصحيح.

خدمة شركة تكافل الراجحي للتأمين

لدى هذه الشركة أكثر من طريقة بسيطة وسريعة للتواصل من خلالها، وذلك لعرض أي استفسار أو شكوى تخص خدماتها، ومن الممكن أن يتم استرداد وإلغاء تأمين تكافل الراجحي دون الذهاب إلى المقر الرسمي للشركة، وبالتالي تم تخفيف بعض من الأعباء التي كانت توضع من قبل على العميل، وإليكم أبرز طرق التواصل مع خدمة عملاء شركة تكافل الراجحي:

كي يتم الاستفسار عن أي عرض أو منتج خاص بالتأمين المقدم من شركة تكافل الراجحي، فعلينا الاتصال بهذا الرقم الآتي: 920004414.

وكي يتم التواصل مع خدمة عملاء الشركة بصورة مجانية، فعلينا الاتصال على هذا الرقم الآتي: 8001184444.

كما يمكننا التواصل المباشر مع الشركة، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم، فكل ما علينا فعله، هو القيام بالنقر على ذلك الرابط، [email protected]

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم الإجابة الخاصة بسؤال كيف استرد تأمين تكافل الراجحي، فكل ما علينا الالتزام بالخطوات التي قمنا بذكرها مع بداية هذا المقال، ومن الممكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بتلك الخدمة، وذلك عن طريق التواصل مع خدمة عملاء الشركة.