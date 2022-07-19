نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعـَرف.. ما هى شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443 والأوراق المطلوبة للتسجيل ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443. نرصدها لكم في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يرغب الكثير من طلاب الثانوية في المملكة العربية السعودية التعرف على تفاصيل الشروط التي وضعتها كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني. عقب إعلانها فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 هـ. وفي السياق ذاته نتعرف في الآتي على كافة التفاصيل المعلنة رسميًا من الكلية.

وفي السياق ذاته يأتي التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية في العام الدراسي 1444. وذلك بعد انتهاء مرحلة التسجيل لحملة الشهادة الجامعية. حيث من المقرر أن تنطلق مرحلة بدء التسجيل لحملة الشهادة الثانوية في يوم الإثنين القادم الموافق 19 من ذي الحجة 1443 وتستمر حتى يوم 24 من شهر ذي الحجة الجاري.

شروط كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني شروط التسجيل لحملة الشهادة الثانوية لعام 1444. حيث جاءت هذه الشروط كالتالي:

يأتي الشرط الأول متمثلًا في أن يكون الطالب المتقدم للتسجيل سعودي الأصل والمنشأ.

فيما يأتي الشرط الثاني أن يكون المتقدم للتسجيل حسن المظهر والسلوك.

أما الشرط الثالث فيشترط ألا يكون المتقدم قد سبق عليه حكم جنائي أو جٌنحه.

لن يتم قبول الطالب المتزوج من أجنبية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام.

إضافة إلى ذلك فمن ضمن الشروط أيضًا أن يتناسب طول الطالب المتقدم مع وزنه.

وألا يقل طول الطالب المتقدم للتسجيل عن 165 سم ولا يقل وزنه عن 52 كجم.

يشترط أيضًا ألا يزيد طول المتقدم عن 188 سم ولا يزيد الوزن عن 95 كجم.

كما يشترط أن يكون المتقدم حاملًا لشهادة الثانوية العامة وذلك في نظام العلوم الطبيعية أو المقررات التي تشمل هذا التخصص.

إضافة إلى ذلك لابد ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 80%.

التسجيل متاح فقط لخريجي السنة الحالية. وبناءً عليه فلن يتم قبول خريجي السنوات السابقة.

يشترط أيضًا ألا تقل درجة اختبارات القدرات الخاصة بالطالب المتقدم عن 60 درجة في اختباري القدرات والتحصيلي.

وأيضًا يجب على الطالب المتقدم للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية أن يٌقدم اختبار اللغة الإنجليزية داخل المركز الوطني للقياس.

يشمل القبول في الكلية النجاح في اختبارات وإجراءات القبول والتي هي “الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية والتزكية الأمنية وأيضًا اختبار كفايات الحرس الوطني”.

إضافة إلى ذلك لابد أن يجتاز الطالب المتقدم اختبار الفحص الطبي الصادر عن اللجنة الطبية .

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

ما هي الأوراق المطلوب للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443 ؟

كشفت كلية الملك خالد العسكرية في المملكة العربية السعودية عن الأوراق والمستندات المطلوب للتسجيل في الكلية بعد فتح الباب أمام حملة الشهادة الثانوية 1443. حيث تشمل هذه الأوراق ما يلي:

بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بولي أمر الطالب.

الدفتر العائلي الخاص بولي أمر الطالب.

إذا كان الطالب المتقدم للتسجيل “متزوج” يشترط إحضار الدفتر العائلي الخاص به.

وثيقة تخرج الطالب.

وأيضًا السجل الأكاديمي الخاص بالطالب في الثانوية.

التصنيف المهني للطالب.

نسخة من السجل المهني.

بالإضافة إلى شهادة المعادلة للطلاب الحاصلين على شهادات خارجية.

بطاقة المراجعة.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية

أتاحت وزارة الدفاع السعودية تقديم كلية الملك خالد العسكرية من خلال موقع وزارة الحرس الوطني. حيث تتم عملية التسجيل من خلال تطبيق الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى رابط موقع لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية .

وبعد ذلك قم بتسجيل بيانات الدخول الخاصة بك.

ثم انقر على زر تسجيل طلاب الثانوية العامة الموجود في الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك قم بإدخال بيانات التسجيل والتي تشمل الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد وكافة البيانات الخاصة بك.

وبعد إدخال البيانات قم بحفظ الطلب ثم انقر على زر إرسال.

وفي الخطوة التالية قم بطباعة الطلب.

وفي نهاية موضوعنا نكون قد تعرفنا بشكل تفصيلي عن شروط تقديم كلية الملك خالد العسكرية. كما رصدنا لكم أيضًا الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل طلب تقديم في الكلية لحملة شهادة الثانوية العامة بعد فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية للعام الدراسي الجديد 1443 – 1444 عبر موقع بوابة الحرس الوطني.