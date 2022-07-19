أسعار البيك الجديدة بعد الضريبة ، حيث ارتفعت أسعار وجبات وساندوتشات مطعم البيك مؤخرًا بسبب فرض الضرائب وارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، وذلك بعد ثبات أسعار وجبات المطعم لفترة طويلة مما جعله يحظى بشهرة واسعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بسبب الخدمة عالية الجودة والأسعار المناسبة، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نتعرف على اسعار قائمة مطعم البيك الجديدة بعد فرض الضريبة.

أسعار البيك الجديدة بعد الضريبة 2022

نستعرض في الفقرة التالية قائمة أسعار وجبات مطعم البيك الجديدة:-

وجبة فيليه السمك الحار عدد 10 قطع بسعر 16 ريال سعودي.

وجبة الجمبري الجامبو عدد 10 قطع بسعر 37.5 ريال.

كما متوفر وجبة الجمبري الجامبو عدد 12 قطعة بسعر 50.5 ريال.

وجبة فراخ البيك عدد 4 قطع حار أو عادي بسعر 21 ريال.

وجبة دجاج البيك عدد 8 قطع حار أو عادي بسعر 28 ريال.

كما متوفر وجبة جمبري اقتصادي حار أو عادي بسعر 28 ريال.

وجبة دجاج مسحب حار أو عادي عدد 7 قطع بسعر 18 ريال.

وجبة دجاج مسحب عدد 10 قطع حار أو عادي بسعر 21 ريال.

كما متوفر وجبة فيليه السمك عدد 6 قطع بسعر 15 ريال سعودي.

سعر ساندوتشات البيك بعد الضريبة الجديدة

كما أحدث مطعم البيك تغيرات في أسعار الساندوتشات المختلفة بعد إضافة الضريبة الجديدة، والتي تتمثل فيما يلي:-

ساندوتش بيج بيك حار أو عادي بسعر 16 ريال سعودي.

ساندوتش برجر فيليه حار أو عادي دجاج بسعر 6.5 ريال.

كما متوفر ساندوتش جمبري حار أو عادي بسعر 14.5 ريال.

ساندوتش دجاج مسحب حار أو عادي بسعر 9 ريال.

ساندوتش سمك فيليه حار أو عادي بسعر 10.5 ريال.

سناك دجاج مسحب البيك بسعر 6.5 ريال سعودي.

سعر وجبات بروست البيك الجديدة

فيما يلي نقدم أسعار البروست الجديدة بعد إضافة الضريبة:-

وجبة بروست البيك حار أو عادي عدد 4 قطع بسعر 21 ريال سعودي.

وجبة بروست البيك عادي أو حار عدد 8 قطع بسعر 28 ريال.

كما متوفر وجبة بروست البيك مسحب حار أو عادي عدد 7 قطع بسعر 18 ريال.

وجبة بروست البيك مسحب دجاج حار أو عادي عدد 10 قطع بسعر 21 ريال.

أسعار المشروبات والعصائر

فيما يلي أسعار العصائر المتنوعة والمياه الغازية:-