كيفية الإستعلام عن مستحقات التأمينات بعد التقاعد بالسعودية 1443

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ،قد أوضحت ،عبر موقعها الرسمي ،عن طريقة الإستعلام عن مستحقات التأمينات ،وذلك بعد التقاعد من الوظيفة، حيث أن المؤسسة العامة للتأمينات السعودية ،تقدم العديد من الخدمات ،من أجل مساعدة المواطن السعودي ،ومن خلال مقالتنا ،سوف نوضح طريقة الإستعلام عن مستحقات التأمينات ،والشروط الواجب توافرها للحصول علي راتب التقاعد.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي راتب التقاعد

لكي يتم الحصول علي راتب التقاعد ،لابد من توافر عدة شروط ،قد وضعتها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا: يشترط أن يكون عمر الموظف المتقاعد 60 عاما ،أو يزيد عن ذلك.

أن يكون قد أنتهي التوظيف في جهة حكومية.

لابد ان يمتلك الموظف المتقاعد مدة إشتراك ،كحد أدني 120 شهرا.

إذا كان مدة الإشتراك بين 60 ،و 120 شهرا ،في هذه الحاله يتم إجراء مدة إعتبارية لطلب الأشهر الأخري.

الخطوات المتبعة لحساب راتب التقاعد

لكي يتم حساب راتب التقاعد ،من مؤسسة التأمينات الإجتماعية السعودية ،بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا: يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الإجتماعية السعودية.

ثم بعد ذلك يتم تحديد الوظيفة ،أيا كانت مدنية ،أو عسكرية.

ثم يتم تحديد سبب ترك الوظيفة.

وبعدها يتم إدخال أخر راتب ،قد حصل علية الموظف ،في الخانة المخصصة له.

ثم يتم إدخال جميع السنوات ، وعدد أشهر العمل بالوظيفة.

يتم الضغط علي أيقونة راتب المعاش.

وأخيرا: سوف يتم ظهر الراتب ،الذي يستحقة المتقاعد.

كيفية الإستعلام عن مستحقات التأمينات الإجتماعية السعودية

يمكن للموظف المتقاعد الإستعلام عن مستحقات التأمينات الإجتماعية السعودية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي: