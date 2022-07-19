“اليـكم” تفاصيل التسجيل في الدعم السكني.. رابط sakani.sa وأهم الشروط المطلوبة للتسجيل الإلكتروني 1443

يهتم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالتسجيل في دعم برنامج سكني، وهو الدعم الذي يتم تقديمه من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، وهو برنامج الدعم السكني الذي يتم تقديمه بالإضافة إلى قروض وتمويلات ميسرة للمواطنين السعوديين، بهدف توفير مسكن خاص بهم وكذلك الحصول على أرض مجانية لمن لا يمتلكون المسكن، وتقوم الوزارة بتقديم مساكن للأسر الأشد احتياجا والعديد من البرامج التي تسعى لتحسين أوضاع المواطنين السعوديين، ويتم تقديم الدعم بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحددها وزارة الإسكان السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور خطوات التسجيل في الدعم السكني وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في الدعم السكني 1443

يتم التسجيل الكترونيا للحصول على الدعم السكني من خلال برنامج سكني، على ان يتم ذلك من خلال اتياع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول مباشرة الى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سكني.

ثم يتم اختيار ايقونة تسجيل ويسجل دخول على منصة سكني.

بعد ذلك يقوم المواطن بقراءة الشروط والأحكام ويوافق عليها من خلال الموقع.

بعد ذلك يتم ادخال كود التفعيل الذي يتم ارساله في رسالة نصية على هاتف المواطن.

ثم يقوم المواطن بملء نموذج التقديم المقدم، ثم يتم اختيار ايقونة التسجيل.

ومن ثم يتم اختيار برنامج الدعم الذي يريد الحصول عليه.

بعد ذلك يجب ان يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بطريقة صحيحة.

بعد ذلك بقوم المواطن برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم ثم يقوم بالضغط على تسجيل.

شروط التسجيل في الدعم السكني في السعودية

ولكي يتم التسجيل في الدعم السكني لابد من توافر بعض الشروط التي جاءت على النحو التالي.