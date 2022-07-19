“الضوابط والشروط” نتائج قبول الحرس الوطني 1443.. رابــط www.sang.gov.sa

تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت من قبل الكثير من الأشخاص لكي يتم التعرف على نتيجة القبول في الحرس الوطني 1443، حيث تعد وزارة الحرس الوطني واحدة من أهم الوزارات في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم الكثير من الوظائف الخالية وفرص متعددة للالتحاق بها من قبل الكثير من الأشخاص بناء على مجموعة من الضوابط والشروط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1443.

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني 1443

ويمكن ان يتم الاستعلام الكترونيا عن نتائج قبول الحرس الوطني 1443، من خلال موقع الوزارة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة

في البداية يتم التوجه مباشرة إلى الموقع الرئيسي لوزارة الحرس الوطني .

. ومن ثم الذهاب إلى الصفحة الأساسية وتسجيل الدخول.

ثم يتم ادخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية والرقم السري بشكل صحيح.

ومن ثم يتم الذهاب إلى القائمة الأساسية والضغط على نتائج الحرس الوطني.

ثم يتم تسجيل رقم الهوية للمتقدم والنقر على بحث.

بعد ذلك سوف تظهر مباشرة نتائج اختبار الحرس الوطني بالتفصيل.

الأوراق المطلوبة في مقابلات الحرس الوطني

وقد أوضحت وازرة الحرس الوطني مجموعة من الأوراق والمستندات الهامة التي يجب ان يتم تقديمها في مقابلة الحرس الوطني بعدما يتم القبول المبدئي الأشخاص المتقدمين، وقد كشفت عن المستندات اللازمة والتي قد جاءت على النحو التالي.