رابط نظام نور المركزي .. خطوات النقل المدرسي إلكترونياً في السعودية

قد قامت المنصة الإلكترونية الرسمية لنظام نور بالإعلان بشكل رسمي يوم 17/7/2022 الموافق يوم الأحد، عن أن باب التسجيل بالنقل المدرسي للعام الدراسي الجديد وهو 1444ه‍، قد تم فتحه في وقت سابق، في كافة مدن المملكة السعودية، وبالإضافة إلى ذلك قامت بالإعلان عن أن خاصية النقل إلكترونيًا متاحة عن طريق المنصة، وقد قامت المنصة أيضًا بتوضيح الكثير من الأشياء الأخرى، ومنها كيفية القيام بالنقل المدرسي إلكترونيًا عبر المنصة.

وكما قلنا في وقت سابق أن المنصة الإلكترونية الرسمية لنظام نور قام بالإعلان عن أن خاصية النقل إلكترونيًا عن طريق المنصة متوفرة، وأوضحت بعض الأشياء الأخرى، على سبيل المثال طريقة دفع الرسوم المطلوبة، وما هي الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم، وأشارت إلى أن فحص الطلبات المقدمة يتم مباشراً بعد غلق بوابة المنصة، وسيتم بعد ذلك إرسال رسائل للمتقدمين برفض الطلب، أو الموافقة عليه.

خطوات القيام بالنقل المدرسي إلكترونياً نظام نور

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها حتى تقوم بالتسجيل في النقل المدرسي إلكترونياً عن طريق بوابة منصة نور، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة نظام نور.

الخطوة الثانية: يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول عن طريق حساب ولي الأمر.

بينما الخطوة الثالثة: ثم بعد ذلك يجب على الشخص المتقدم أن يقوم باختيار خيار النقل المدرسي.

الخطوة الرابعة: ويجب على الشخص المتقدم بعد ذلك أن يقوم بالنقر على طلب النقل المدرسي.

الخطوة الخامسة: يجب على الشخص المتقدم أن يقوم بإدخال جميع البيانات والمعلومات اللازمة والمطلوبة الخاصة بالطالب أو الطالبة المتقدمين للطلب.

وكذلك قد أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن أن خاصية دفع الرسوم المقررة من قبل الوزارة، وإمكانية التسجيل في النقل المدرسي إلكترونياً قد توفرت الآن في المنصة الإلكترونية الرسمية لنظام نور، ويتم ذلك عن طريق عدة خطوات وهي كالتالي: