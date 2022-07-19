نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الخطوط الحديدية السعودية 1443 – 1444 و شروط القبول في الوظائف والتخصصات المطلوبة.. تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نرصد لكم في هذا المقال تفاصيل تقديم الخطوط الحديدية السعودية 1443 – 1444. حيث نتناول معكم شروط تقديم الخطوط الحديدية. بالإضافات إلى التخصصات المتاح التوظيف فيها. وطريقة تقديم الخطوط الحديدية السعودية. حيث تجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت عن إتاحة عدة وظائف مختلفة لخريجي المرحلة الثانوية لطلاب المملكة العربية السعودية. وذلك وفق عدة شروط معينة نستعرضها معكم في الآتي.

تقديم الخطوط الحديدية السعودية

أعلنت شركة الخطوط الحديدية السعودية عن فتح باب التقديم في البرنامج التدريبي المبدئي للتوظيف بالشركة. وذلك وفق بيان رسمي صادر عن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية والذي نشره في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”. يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو 2022. والذي يوافق بالتاريخ الهجري يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1443.

موعد تقديم الخطوط الحديدية السعودية

أشارت شركة الخطوط الحديدية السعودية أن التقديم على الوظائف المعلنة من خلالها متاح فقط لخريجي الثانوية العامة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. مشيرًا إلى أن موعد التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 18 ذي الحجة 1443. وينتهي في يوم السبت الموافق الأول من شهر محرم لعام 1444. والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم الثلاثون من شهر يوليو 2022.

ما هي شروط تقديم الخطوط الحديدية السعودية 1443 – 1444

وفي السياق ذاته فقد جاءت شروط تقديم الخطوط الحديدية السعودية 1443 – 1444وفق الآتي:

يأتي الشرط الأول هو حصول راغب التقديم على الجنسية السعودية.

وأن يكون حاملًا لشهادة الثانوية العامة “القسم العلمي” بشرط ألا يقل المعدل عن 80%.

وإضافة إلى ذلك يأتي الشرط الثالث وهو ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة لراغب التقديم عن 70%.

كما يشترط أن يكون المتقدم لائق صحيًا.

وأن يكون قد اجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

وأيضًا يشترط ألا يتجاوز سن راغب التقديم عن 23 عامًا ولا يقل عن 18 عام.

تخصصات الخطوط الحديدية السعودية 1443 – 1444

وشملت تخصصات وظائف الخطوط الحديدية السعودية 1443 – 1444. على النحو التالي: “تخصص قيادة القطارات و تخصص صيانة القاطرات والعربات. بالإضافة أيضًا إلى تخصصات صيانة البنية التحتية للخطوط ومحطات السكك الحديدية وتخصص الاتصالات والإشارات والتحكم”.

تقديم وظائف الخطوط الحديدية السعودية

يمكن الآن لحملة الشهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية التقديم في وظائف الخطوط الحديدية السعودية. من خلال الرابط الرسمي لموقع srp.edu.sa. حيث تتم عملية التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية توجه إلى رابط موقع “سار” لتقديم وظائف الخطوط الحديدية السعودية .

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل بيانات الدخول الخاصة بك في الموقع.

ثم النقر على زر “التسجيل في البرنامج”.

وبعد ذلك قم بإدخال البيانات الخاصة بالتسجيل مع إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

وأخيرًا قم بالنقر على زر “إرسال الطلب”.

كم فترة التدريب في المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية ؟

أشار المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية. أن الفترة الزمنية التي يتم خلالها تدريب المتقدمين الجدد لتأهيليهم للعمل في مختلف قطاعات الشركة تكون لمدة “سنتين” في مقر المعهد. فيما يكون التأهيل العملي في مقر العمل لمدة “ستة أشهر متواصلة”.