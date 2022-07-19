كيفية التسجيل في منصة احسان وشروطها

التسجيل في منصة احسان، تعتبر منصة إحسان من أهم المنصات الخيرية المعروفة داخل المملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد الأشخاص المستفيدين منها بالآلاف، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين داخل حدود المملكة عن الطريقة التي يمكن من خلالها التسجيل في المنصة كما يرغب عدد كبير من الأشخاص في التعرف على أهم الشروط الواجب توافرها لكي يستطيعوا أن يستفيدوا من المنصة وخدماتها ولذلك فإننا في هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في المنصة والشروط التي قد حددتها للتسجيل وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يستطيع الكثير من الأشخاص ممن هم بحاجة إلى مساعدات مادية داخل حدود المملكة العربية السعودية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة احسان، ولكن يجب أولًا أن يتم التأكد من توافر كافة الشروط التي حددتها المنصة للتسجيل فيها ومن بين تلك الشروط إليكم التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في المنصة مقيم في المملكة العربية السعودية.

للتواصل مع المنصة يجب على الشخص المسجل أن يكون لديه بريد إلكتروني.

على الشخص المتقدم للاستفادة من المنصة أن يقوم بتسجيل نفسه ضمن إحدى الجمعيات المرتبطة بالمنصة.

يجب أن يقوم المتقدم بتوفير كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها منه المنصة.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يمكنك أن تقوم بالتسجيل في منصة إحسان الخيرية بكل سهولة فقط كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سوف نقدمها إليك بالترتيب حتى تستطيع أن تبدأ بالاستفادة من خدمات المنصة على الفور وتتمثل خطوات التسجيل في التالي: