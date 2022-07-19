نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في كلية الملك خالد العسكرية العام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم في وزارة الحرس الوطني 1443, من المعروف أن وزارة الحرس الوطني السعودي من اهم الوزارات في المملكة العربية السعودية فهي الجهة المسئولة عن شؤون الأمن والدفاع الوطني كما تمتلك السيطرة الأساسية في مساندة الجيش السعودي في المواقف الاضطرارية مثل مواجهه أي تهديد لأمن وسلامة الوطن, يترأس وزارة الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز آل سعود, حيث أعلنت لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد والتابعة لوزارة الحرس الوطني في السعودية عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 1444 هجريا وذلك من اجل الحاصلين على شهادة الثانوية, وسوف نقوم فيما يلي بعرض كافة التفاصيل.

طريقة التسجيل في الحرس الوطني

على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في التقديم والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية أن يقوموا بزيارة الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل في الكلية وقراءة التعليمات والشروط الموضحة في الموقع الإلكتروني, يقوم المتقدم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات والمعلومات بدقة عالية والتأكد من كتابتها صحيحة لان سيتم استبعاد من قام بإدخال معلومات غير صحيحة, كما يجب أن يمتلك المتقدم حسابا في منصة ابشر حتى يتمكن من الدخول عن طريق النفاذ الموحد.

موعد التقديم في وزارة الحرس الوطني

حيث أعلنت لجنة القبول والتسجيل في وزارة الحرس الوطني بالسعودية فتح التقديم على من يرغب من الحاصلين على شهادة الثانوية بالتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية وذلك للعام الدراسي 1444 هجريا حيث يبدأ التسجيل في الساعة العاشرة صباحا من يوم الاثنين الموافق 19 ذي الحجة 1443 هجريا حتى الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق 24 ذي الحجة 1443 هجريا.

ماهي الإدارات التابعة لوزارة الحرس الوطني؟

حيث تضم وزارة الحرس الوطني السعودي العديد من الإدارات والهيئات وهى:

الإدارة العامة للعلاقات والمراسم.

الإدارة العامة للشؤون الصحية.

الإدارة العامة لتقنية وامن المعلومات.

أدارة مكافحة المخدرات.

الإدارة العامة للأفواج والإرشاد والتوجيه.

أهداف وزارة الحرس الوطني

هناك بعض الأهداف والمهام التي تسعى إليها وزارة الحرس الوطني ومن ضمن هذه الأهداف: