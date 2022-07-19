نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض كامل لسيارات مستعملة في السعودية اقل من ١٥٠٠٠ ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في السعودية، توجد سيارات مستعملة نظيفة وحالتها جيدة في المملكة العربية السعودية، وتتميز تلك السيارات بشكل رائع وجذاب، ومميزات رائعة تجذب الكثير من الأشخاص إليها.

مما يجعل ملاكها لديهم الشغف في عرضها على المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء ليستطيعوا بيعها بسهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أفضل مواصفات هذه السيارات المستعملة.

افضل تشكيلة لسيارات الأسواق السعودية

سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٣

تتوافر سياره تويوتا كورولا ٢٠١٣ تتميز باللون الذهبي، وناقل اتوماتيك، وهيكل سيدان، وقودها المستخدم بنزين، وجنوط مكحلة، ومرايات صفط، وازياج نيكل، وكشافات، وحساسات خلفية، وأربع كفرات جديدة قودير.

توجد السيارة بمدينة جدة وسعرها ١٥٠٠٠ الف ريال سعودي، فمن يريد شراءها يجب الاتصال على الرقم 0590173660 أو الرقم +966590173660.

سيارة تويوتا كورولا ٢٠١٢

أبرز مواصفات السيارة كثيرة ومنها، تويوتا كورولا ٢٠١٣ تتميز باللون الأبيض، وناقل اتوماتيك ووقود بنزين.

ولم تسير اكثر من ١٣٢,٠٠٠ كيلو متر، وتتميز أيضا بالنظام الذكي، ومبدل أقراص، وكاسيت، ونظام إيموبليزر للحماية من السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

توجد هذه السيارة بمدينة المجمعة وسعرها ١٣,٥٠٠ الف ريال، فإذا كنت تريدها اتصل على الرقم 0593032017 أو الرقم +966580762012.

سيارة هوندا أكورد ٢٠١٢

أبرز مواصفات السيارة الاتي سيارة هوندا أكورد ٢٠١٢ تتميز باللون الأبيض، وناقل مانيوال، وموتور بوقود بنزين، ولم تسير إلا عشرون لف كيلو متر، وتتميز أيضا.

توجد سيارة هوندا أكورد ٢٠١٢ بمدينة تبوك وسعرها ١٥٠٠٠ ألف ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على +966593858124.

سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٥

أبرز مواصفات السيارة، تويوتا كورولا ٢٠٠٥ تتميز باللون الفضي، وناقل اتوماتيك، وخالية من أي عيوب.

توجد تويوتا كورولا ٢٠٠٥ بمدينة الجوف وسعرها ٨٠٠٠ ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على الرقم 0591157168 أو الرقم +966581897401.

سيارة هوندا ٢٠١٧ CRV

أبرز مواصفات السيارة، هوندا ٢٠١٧ CRV تتميز باللون الفضي، وناقل اتوماتيك، وفرش جلد وباور وريموت كنترول، ومشغل اسطوانات، وعداد ليزر، وفتحة سقف.

وتشغيل بصمة، ومسجل شاشة، ومثبت سرعة، وستارة خلفية، وإشارة في المرايا، ومكيف خلفي، وكشافات، وتحكم دركسون.

توجد هوندا ٢٠١٧ CRV بمدينة الجوف وسعرها ١٥٠٠٠ ألف ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على 0582952712 أو الرقم +966582952712.