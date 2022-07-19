حساب المواطن التسجيل جديد عبر ca.gov.sa وأهم شروط الأهلية

بعد أن أعلنت الحكومة السعودية مؤخرًا عن فتح أبواب التسجيل بحساب المواطن، فهذا الأمر جعل الكثير من المواطنين بالسعودية يتهافتون بالبحث عن كل ما هو جديد يخص حساب المواطن التسجيل داخل عمليات البحث، لكن تسجيل الدخول بشكل صحيح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوافر عددًا من الضوابط التي يجب أن يعتني بها كل متقدم، وهذا ما سنتطرق إليه داخل هذا المقال.

حساب المواطن التسجيل

يتم التسجيل بصورة صحيحة في حساب المواطن من خلال الالتزام بسلسلة من الخطوات الآتية:

يقوم المتقدم أولًا بالتوجه قاصدًا إلى الصفحة الرسمية لحساب المواطن عبر الإنترنت، وذلك يتم عن طريق الذهاب للصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن.

ثم يقوم المتقدم بالذهاب إلى أيقونة إنشاء حساب جديد والتي تظهر أمامه مباشرة بالصفحة.

ومن بعدها تأتي خطوة تسجيل عددًا من البيانات الخاصة به، والتي تتمثل في إدخاله لرقم الهوية ورقم هاتفه وتاريخ ميلاده، فيجب تسجيل تلك البيانات بشكل صحيح، حتى تتم عملية التسجيل بالشكل الصحيح.

ثم يقوم المتقدم باختيار كلمة التالي، وسيتم إرسال رسالة له عبر هاتفه بها كلمة المرور المؤقتة لحسابه.

ومن بعد إدخاله لرقم المرور المؤقت، فهنا تأتي خطوة تسجيل كلمة السر الجديدة.

ثم تأتي خطوة إرفاق عددًا من الأوراق المطلوبة للتقديم عبر الصفحة.

ومن بعد مراجعة كافة الأوراق والبيانات الدخلة عبر الحساب، فهنا تأتي خطوة النقر على أيقونة تسجيل، حتى يتم إنشاء حساب بالشكل الصحيح.

ضوابط حساب المواطن

إليكم أهم الضوابط التي يجب أن يعتني بها كل متقدم للتسجيل في حساب المواطن، وهذا ما سنعرضه لكم بالشكل الآتي:

لابد أن يكون المتقدم من أصول سعودية، وذلك بالإضافة إليه أن يكون مقيمًا دائمًا داخل الأراضي السعودية.

ويشترط أن يصل الحد الأدنى لعمره إلى حوالي 18 عامًا.

ولابد ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات عقارية وتجارية باسمه.

يمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر حاسبة حساب المواطن الجديد.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة المعلومات التي تخص موضوع حساب المواطن التسجيل، حيث توصلنا إلى أن التعديلات الجديدة جاءت في مصلحة المستفيدين من هذه الخدمة الاجتماعية، فسوف يتم تقديم الدعم المادي للفئة الأكثر احتياجًا لذلك الأمر، وبناء على ذلك تم التشديد على الالتزام بكافة الضوابط التي قمنا بعرضها داخل هذا المقال.