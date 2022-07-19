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عمر شويل - جدة شروط القبول في الديوان الملكي السعودي للحصول علي المساعدات الكثيرة التي يقدمها لكافة المواطنين والمقيمين، المتواجدين بصفة دائمة في الأراضي السعودية، فمن بين هذه المساعدات التي دائما ما يتم البحث عليها، من قبل الديوان الملكي، هي المساعدات المالية والمساعدات العلاجية العاجلة، مثل العمليات التي لا يستطيع المواطن القيام بها نظراً لتكاليفها العالية جدا، كما أن هناك عدد كبير جداً من المساعدات، التي تهدف إلي مساعدة المواطنين في تحسين الحالة المعيشة لهم.

شروط القبول في الديوان الملكي السعودي للحصول علي المساعدات

وضع الديوان الملكي السعودي مجموعة من الشروط والأحكام تتلخص في توصيل المساعدات الإنسانية إلي المستحقين من أبناء الوطن، فمن بين هذه الشروط التالي:

يجب أن يكون المتقدم لطلب المساعدة يحمل جنسية سعودية ومقيم داخل المملكة إقامة دائمة، ويستثني من هذا الشرط زوجات السعوديين والأرامل والمطلقات.

يجب رفع المستندات والأوراق المطلوبة التي توضح مدي الحاجة سواء كان سداد ديون أو مساعدات مالية أو العلاج على نفقة المملكة أو غير ذلك.

لا تتجاوز مدة الرد على طلب المساعدة أكثر من أربع اشهر بحد أقصي.

طريقة إرسال طلب مساعدة للديوان الملكي السعودي

هناك طريقتين للتقديم على طلب المساعدة من الديون الملكي السعودي، الطريقة الأولي تتم عن طريق إرسال البرقية عبر البريد السعودي والطريقة الأخري تتم عن طريق الموقع الإلكتروني، ولكن لكل من الطريقين خطوات يجب أن تقوم بها كالتالي:

يجب على الشخص المتقدم لطلب المساعدة أن يقوم بكتابة طلب مساعدة موضح به بيانات المتقدم بشكل واضح.

يجب إرفاق مع طلب المساعدة كافة البيانات والمعلومات الدالة على الحالة المالية التي يعيش فيها الشخص في هذا التوقيت.

كافة البيانات والمعلومات الدالة على الحالة المالية التي يعيش فيها الشخص في هذا التوقيت. ينبغي على المتقدم توضيح نوع المساعدة الراغب في الحصول عليها من مكتب الديوان الملكي السعودي .

. يجب إرسال الطلب عبر عنوان البريد السعودي (الهدأ 7636)، الرياض 12911.

ينبغي متابعة الطلب عبر الاتصال من داخل المملكة عن طريق الرقم التالي 8004000000.

وهذا رابط نماذج طلب مساعدة من الديوان الملكي.

مساعدات الديوان الملكي السعودي

يتيح الديوان الملكي السعودي مجموعة من المساعدات منها على سبيل المثال مساعدات مالية، ومساعدات علاجية، ورد المظالم عن المساجين وإسقاط حق الدولة، وحدد الديوان الملكي السعودي بالنقاط الأساسية الخاصة بالتقديم بداية من الدخول على موقع الإمارة ومن ثم إختيار الخدمات الإلكترونية، ثم تحديد المساعدة التي ترغب فيها، وبعدها إرفاق المستندات.

خدمات الديوان الملكي السعودي 1444

يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات والمزايا للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، فمن أبرز الخدمات التي يستفيد منها المواطنين كالتالي:

انهاء جميع الشكاوي والبلاغات الخاصة بتقصير الخدمات الحكومية والخاصة.

إستقبال الشكاوي والرد عليها.

تقوم باستقبال طلبات العلاج على نفقة الدولة.

توفير منح خاصة لشهداء الوطن ومنح لاصحاب الحالات الخاصة ومنح دراسية.

إلى هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح شروط القبول في الديوان الملكي السعودي للحصول علي المساعدات.