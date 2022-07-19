عبر نظام نور خطوات التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد 1444

عبر نظام نور خطوات التسجيل في النقل المدرسي ، استكمالاً للجهود المبذولة والتطور والتقدم الذي تقدمه وزارة التعليم السعودية للمجال التعليمي بالبلاد فقد أطلقت الوزارة ما يسمي بنظام نور التعليمي الذي يجعل جميع المؤسسات التعليمية كيان واحد ومتداخل مع بعضه البعض كما يخدم النظام كافة عناصر العملية التعليمية ويقدم الكثير من الخدمات المختلفة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1444 من خلال رابط نظام نور.

الخدمات المقدمة عبر نظام نور لعناصر العملية التعليمية

الحصول على نتائج الطلاب في جميع الاختبارات. التسجيل بالنقل المدرسي. التقديم بالمدارس للأبناء بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. سهولة التواصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. يوفر للطلبة والمعلمين والمشرفين الحصول على نسخة رقمية من المقررات الدراسية. الإطلاع على قيمة الرسوم الإدارية للمدارس وإمكانية تقديم تظلم. حل الواجبات الإلكترونية. تسجيل الطلاب بالفصول الصيفية. الاشتراك بخدمة النقل المدرسي. طباعة نتائج اختبارات الطلاب. يمكن أولياء الأمور من متابعة مستويات الأبناء. يساعد الطلاب في الإطلاع على جدول الحصص وجداول ومواعيد الاختبارات.

وللتمكن من الاستفادة من الخدمات المقدمة من النظام يتطلب تسجيل حساب ولي أمر الطالب بالنظام حيث يقوم ولي الأمر بالدخول إلى الرابط الإلكتروني للرابط ثم الضغط على تسجيل ولي أمر جديد وإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على التالي ثم يقوم ولي الأمر بإدخال بيانات الطالب الاسم وتاريخ الميلاد والمدرسة والإدارة التعليمية وإدخال كل البيانات المطلوبة ثم مراجعتها للتأكد من صحتها ثم الضغط على زر تسجيل بعد إنشاء الحساب يقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور والضغط على زر تسجيل الدخول.

عبر نظام نور خطوات التسجيل في النقل المدرسي 1444

تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للنقل المدرسي وذلك للعام الدراسي الجديد من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام نور.

تسجيل الدخول بحساب ولي الأمر من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

من القائمة يتم الضغط على التسجيل بالنقل المدرسي.

إدخال البيانات المطلوبة.

يتم دفع قيمة رسوم الخدمة.

الضغط على زر تسجيل.

بعد ذلك يتم النظر في الطلب المقدم والتواصل معك لإطلاعك على الموافقة أم عدم قبول الطلب.