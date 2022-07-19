كيفية التسجيل في الوظائف التعليمية عبر منصة مسار 1444.. والشروط المطلوبة

منصة مسار الإلكترونية هي منصة تساعد في التقديم على وظائف تعليمية، فبعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن تقديم وظائف تعليمية للرجال والنساء تساءل البعض عن طريقة التسجيل على هذه المنصة، فتهافت عدد كبير جداً من المواطنين بالتسجيل عليها لكن مع العلم بأنه يتم قبول من هم أكفاء للعمل فقط بمعنى أنه لا يتم قبول كل من قام بالتقديم حيث تم وضع شروط ومعايير للمتقدمين ليتم أختيار الأفضل.

طريقة التسجيل في الوظائف التعليمية عبر منصة مسار

منصة مسار تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية ومنها يمكنك التقديم على الوظائف التي ترغب بها بطريقة إلكترونيا، أي أنك لست بحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان فقط عليك إتباع الخطوات الآتية لتتم عملية التسجيل بنجاح وهى:

الدخول على منصة مسار.

تسجيل الدخول والدخول على الصفحة الشخصية الخاص بك على المنصة.

انقر على السهم الموجود أعلى الصورة الشخصية.

سيتم ظهور كافة الوظائف المتاحة على الشاشة.

ما عليك سواء تحديد الوظائف التي ترغب بالتقديم عليها ورتبهم حسب أولويتك.

ثم النقر على تقديم.

آخر خطوة هي النقر على حفظ الطلب.

شروط التقديم على وظائف مسار

لابد من توفير بعض الشروط التي صرحت عنها المنصة للتسجيل وليتم قبول طلبك حيث يحب:

قبل التسجيل على المنصة والتقديم لأي وظيفة يجب عليك التأكد من البيانات الخاصة بك وتحديثها أيضاً مثل: المؤهل العلمي والتخصص. تاريخ التخرج. نوع الدراسة.

عندما يتم قبول طلبك يجب عليك أن تتأكد أن لديك المستندات المطلوبة للتقديم حتى يتم مراجعتها ومقارنتها مع المعلومات المسجلة على المنصة ليتم استكمال باقي الإجراءات ومنها: الدبلوم التربوي. المؤهل العلمي الأصل. البطاقة الشخصية.



وعندما يتم غلق باب التسجيل الإلكتروني ويقوموا كافة المواطنين بتسجيل رغباتهم للالتحاق بالوظائف التعليمية يتم مراجعة كافة التسجيلات وفحصها جيداً ثم الاختيار من بينهم من هو مؤهل لشغل الوظيفة، بشرط أنه يتوفر به كافة الشروط المطلوبة بعد ذلك يقوموا بالذهاب إلى الفروع الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى يتم مطابقة البيانات التي تم تسجيلها على المنصة.