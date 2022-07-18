متى نتائج التحصيلي 1443 رابط استعلام درجات قياس التحصيل الدراسي qiyas.sa

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عمر شويل - جدة متى نتائج التحصيلي 1443 الفترة الأولى والثانية؟ يعتبر هذا السؤال هو الأهم بالنسبة للمتقدمين المختبرين من الطلاب والطالبات على الوظائف العسكرية الخاصة بالحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حيث تشترط بعض القطاعات العسكرية ضرورة أداء اختبار قياس التحصيل الدراسي والقدرات العامة، إلى جانب حاجة الطلاب في تأدية هذا الاختبار للقبول في الجامعات للعام الدراسي الجديد 1444هـ، وقد أوضح مركز قياس الوطني موعد إطلاق نتائج قياس التحصيلي الفترة الثانية والأولى، ومن خلال المقال يمكن التعرف على موعد إعلان نتائج قياس التحصيلي، والحصول على رابط استعلام درجات قياس التحصيلي 1443 الرسمي.

متى نتائج التحصيلي 1443 قياس؟

بعد الانتهاء من كل مرحلة دراسية يتم اختبار الطلاب لمعرفة مدى إلمامهم بمجموعة الأسس بالمواد الدراسية التي تمت دراستها بالمرحلة السابقة، وتعد مرحلة الثانوية العامة هي أخر مرحلة من مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم ينتقل الطالب بعدها إلى المرحلة الجامعية، ويعد اختبار التحصيلي هو مقياس موحد لكافة الطلبة خريجي المرحلة الثانوية.

حيث يعد معياراً عادلاً للكافة، وهذا يساعد بدوره الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية على اختيار الطلبة الأكثر تحصيلاً بمقررات المرحلة التعليمية السابقة، وبعد الانتهاء من فترة اختبار التحصيل الدراسي الفترتين الأولى والثانية، يترقب كافة المختبرين إطلاق نتائج التحصيلي الورقي عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، وهنا أكد حساب العناية بالمستفيدين على نشر نتائج القياس في الموعد التالي:

الأربعاء 20 يوليو 2022م سيتم إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تحتوي على نتيجة التحصيلي 1443.

سيتم إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تحتوي على نتيجة التحصيلي 1443. الخميس 21 يوليو 2022م إتاحة الاستعلام عن درجات قياس التحصيلي عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو نظام التسجيل في اختبارات المركز الوطني للقياس.

مواعيد تهمك: سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد تهمك:



سترسل نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية -للفترتين الأولى والثانية- يوم الأربعاء 20 يوليو 2022م عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملفك، وستتاح على نظام التسجيل يوم الخميس 21 يوليو 2022.#قياس pic.twitter.com/GX5Pe9znPE — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) June 21, 2022

رابط استعلام درجات قياس التحصيلي

يقيس اختبار التحصيل الدراسي مدى تحصيل الطالب في مواد المرحلة الثانوية، وينقسم إلى اختبار التحصيل الدراسي في المواد النظرية والأخر في التخصصات العلمية، وأكد مركز قياس على انه بعد الانتهاء من فترة الاختبارات الورقية، يتم تصحيح الإجابات بواسطة المصحح الآلي ليحصل الطالب على الدرجة التي يستحقها.

ومن المقرر أن يقوم مركز قياس بإرسال رسائل نصية SMS على الجوالات المسجلة في النظام تتضمن نتيجة قياس التحصيلي في اليوم المحدد لإعلان نتائج التحصيل الدراسي، وفي اليوم التالي يتاح الإطلاع على النتائج من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية أو بوابة قياس النتائج الإلكترونية، ويمكن استعلام نتائج التحصيلي من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط استعلام نتائج قياس التحصيل الدراسي 1443هـ (e-services.qiyas.sa).

ويجب العلم أنه فترة التصحيح ومراجعة بيانات المختبرين وتدقيقها تستغرق ثلاثة أسابيع تقريباً اعتباراً من تاريخ الاختبار، وأكد المركز على أن هذا النوع من الاختبارات ليس به نجاحاً أو رسوباً، وإنما يحصل الطالب على درجة الحد الأقصى لها مائة درجة يكون لها وزنها عند الجهة التعليمية المتقدم إليها المختبر، ويمكن التعرف على إجابة سؤال متى نتائج التحصيلي 1443 الورقي من خلال المقال الآن.