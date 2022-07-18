نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة إحسان كمحتاج للاستفادة من الدعم الشهري 1444 في المقال التالي
منصة احسان الخيرية واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية لأعمال الخير داخل المملكة العربية السعودية، حيث يلجأ إليها الكثير من المواطنين المتعثرين ماديًا لسداد الديون وقضاء الحوائج وتلبيه احتياجات الأسرة وتقديم الدعم للغارمين والسجناء والفقراء، تقدم منصة إحسان خدماتها وفقًا لآلية دراسة الطلبات المقدمة وإعطاء الأولوية للجهات الأكثر احتياجًا من مواطنين المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الطبقات المجتمعية، وذلك في إطار سعى المملكة إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ م من حيث الارتقاء بمستوى الشعب.
شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية
هناك عدة شروط أساسية يجب توافرها حتى يتمكن الشخص الراغب في الحصول على المساعدة من تقديم طلب الحصول على المساعدة بنجاح، وتتمثل تلك الشروط في مايلي:
- يشترط أن يكون الشخص مقدم الطلب مواطن سعودي حاصل على الجنسية السعودية ومقيم على أراضي المملكة.
- لا يتم قبول طلبات التسجيل المقدمة من خارج المملكة العربية السعودية.
- يشترط وجود حساب فعال للشخص المستفيد على المنصة الإلكترونية ” تواصل”.
- يشترط إدخال بريد إلكتروني فعال حتى يتم التواصل من خلاله.
التسجيل في إحسان كمحتاج
تعمل منصة إحسان الخيرية على تقديم الدعم للأعمال الخيرية والإنسانية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلالها جمع التبرعات وتوجيهها للفئات الأشد احتياجًا والفئات أصحاب الدخل المحدود، طبقًا لأولوية الأكثر احتياجًا من المواطنين، وفيما يلي نذكر خطوات التسجيل في منصة إحسان:
- فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان.
- من الصفحة الرئيسية فم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى الصفحة.
- قم بتسجيل الدخول على منصة احسان.
- اضغط على تسجيل حساب جديد.
- كتابة اسم الشخص في الخانة المخصصة.
- إدخال البريد الإلكتروني الفعال.
- كتابة رقم الهاتف بدقة ثم كتابة رمز التحقق المرسل الأصلي الهاتف.
- الضغط على إنشاء حساب جديد.
- في حالة إن كان التسجيل بهدف التبرع فسوف يطلب منك إدخال البيانات الخاصة ببطاقة الدفع الإلكترونية ( الفيزا كارد) قم بإدخال البيانات بدقة.
- قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في التبرع به.
- عند الانتهاء يتم الضغط على زر موافق حتى يتم إتمام العملية بنجاح.
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