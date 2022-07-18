التسجيل في منصة إحسان كمحتاج للاستفادة من الدعم الشهري 1444

منصة احسان الخيرية واحدة من أبرز المنصات الإلكترونية لأعمال الخير داخل المملكة العربية السعودية، حيث يلجأ إليها الكثير من المواطنين المتعثرين ماديًا لسداد الديون وقضاء الحوائج وتلبيه احتياجات الأسرة وتقديم الدعم للغارمين والسجناء والفقراء، تقدم منصة إحسان خدماتها وفقًا لآلية دراسة الطلبات المقدمة وإعطاء الأولوية للجهات الأكثر احتياجًا من مواطنين المملكة العربية السعودية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مختلف الطبقات المجتمعية، وذلك في إطار سعى المملكة إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ م من حيث الارتقاء بمستوى الشعب.

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية

هناك عدة شروط أساسية يجب توافرها حتى يتمكن الشخص الراغب في الحصول على المساعدة من تقديم طلب الحصول على المساعدة بنجاح، وتتمثل تلك الشروط في مايلي:

يشترط أن يكون الشخص مقدم الطلب مواطن سعودي حاصل على الجنسية السعودية ومقيم على أراضي المملكة.

لا يتم قبول طلبات التسجيل المقدمة من خارج المملكة العربية السعودية.

يشترط وجود حساب فعال للشخص المستفيد على المنصة الإلكترونية ” تواصل”.

يشترط إدخال بريد إلكتروني فعال حتى يتم التواصل من خلاله.

التسجيل في إحسان كمحتاج

تعمل منصة إحسان الخيرية على تقديم الدعم للأعمال الخيرية والإنسانية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلالها جمع التبرعات وتوجيهها للفئات الأشد احتياجًا والفئات أصحاب الدخل المحدود، طبقًا لأولوية الأكثر احتياجًا من المواطنين، وفيما يلي نذكر خطوات التسجيل في منصة إحسان: