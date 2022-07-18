نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الإسكان التنموي وخطوات التسجيل لمستفيدي الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في الإسكان التنموي هي من الأساسيات التي أعلنت عنها مؤسسة الإسكان التنموي هي مؤسسة تابعة لوزارة التنمية والموارد البشرية، ولكنها مستقلة ذاتيا، حيث تم تأسيسها بموجب ترخيص 215، وهي مؤسسة غير ربحية هدفها الأساسي هو إيجاد حلول سكنية مستدامة خاصة للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وتقوم المؤسسة ببناء وحدات سكنية جديدة، كما يمكنها شراء وحدة سكنية بشكل مباشر في حالة توافر وحدات سكنية مناسبة، وفي سبيل ذلك قامت المؤسسة بالتعاون مع 300 جمعية أهلية من مختلف أنحاء المملكة، والتي تقوم بزيارة الأسر ومساعدتهم في اختيار السكن المناسب، والمتابعة حتى الانتهاء من تسليم الوحدة، وتوجد العديد من شروط القبول في الإسكان التنموي للحصول على الوحدات السكنية.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي

يمكن للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي الاستفادة من برنامج الإسكان التنموي التي أطلقته وزارة التنمية والموارد البشرية بأمر من الحكومة السعودية، وذلك إذا توافرت الشروط التالية:

عدم توافر أي مصدر من مصادر الدخل للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

سداد مبلغ قيمته 200 ريال سعودي كل شهر مقابل الحصول على وحدة سكنية.

في حالة وجود مصدر دخل آخر للمستفيدين من الضمان، عليهم سداد مبلغ من المال قيمته 800 ريال سعودي شهريا.

تمنح الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين فقط، وليس من حق الجنسيات الأخرى الحصول عليها، كما يجب أن يكون المواطن داخل المملكة.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

استطاعت وزارة التنمية والموارد البشرية توفير ما يقرب من 200 وحدة سكنية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث أنه من السهل الحصول على وحدة سكنية عند توافر الشروط السابقة، والقيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الإسكان. الضغط على أيقونة التسجيل في الإسكان التنموي. تدوين البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد.

ومن الجدير بالذكر أن الإسكان التنموي لا يقتصر فقط على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لذوي الإعاقات أيضا الاستفادة من البرنامج بشرط أن يكون تخطى عمر 25 عام، بالإضافة إلى وجود إعاقة شديدة وفقا لفحص طبي، وتحول هذه الإعاقة دون العمل.