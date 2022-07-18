سدد تمويلك علي دفعات بأقل دخل بدون كفيل ولا تحويل الراتب لجميع العملاء

سدد تمويلك علي دفعات بأقل دخل ، عرض تمويلي يهدف إلى إتاحة الفرصة للعميل للاستفادة من مبالغ مالية كبيرة يمكن تقسيطها علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما يوفر هذا المنتج لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السيولة النقدية التي يمكن الاستفادة منها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

تمويلك بالتقسيط على دفعات بأقل دخل وبدون كفيل

تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتى هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل ، حيث توفر الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية متميزة لقطاع الأعمال أيضاً ، وقد قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.

كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من الشركة السعودية للتمويل ؟

وفرت الشركة السعودية للتمويل عدة وسائل يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن التقديم على الطلب إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة السعودية للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة السعودية للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

تعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل