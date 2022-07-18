نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سدد تمويلك علي دفعات بأقل دخل بدون كفيل ولا تحويل الراتب لجميع العملاء في المقال التالي
سدد تمويلك علي دفعات بأقل دخل ، عرض تمويلي يهدف إلى إتاحة الفرصة للعميل للاستفادة من مبالغ مالية كبيرة يمكن تقسيطها علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى ، كما يوفر هذا المنتج لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السيولة النقدية التي يمكن الاستفادة منها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.
تمويلك بالتقسيط على دفعات بأقل دخل وبدون كفيل
تمويل فورى بدون كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يأتى هذا المنتج ضمن مجموعة من الحلول التمويلية المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل ، حيث توفر الشركة مجموعة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات قطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى توفير حلول تمويلية متميزة لقطاع الأعمال أيضاً ، وقد قامت الشركة السعودية للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة إسلامية وبمبالغ مالية كبيرة يمكن الحصول عليها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.
كيف يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي لقطاع الأفراد من الشركة السعودية للتمويل ؟
وفرت الشركة السعودية للتمويل عدة وسائل يمكن من خلالها التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث يمكن التقديم على الطلب إلكتروني وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة السعودية للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة ، كما يمكن للعميل التقديم على الطلب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة السعودية للتمويل المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.
تعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل
- وفرت الشركة السعودية للتمويل العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.
- قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تقدم الشركة من خلال هذا المنتج مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.
- لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج.
- توفر الشركة السعودية للتمويل مبالغ مالية يمكن الحصول عليها بدون كفيل ولا ضامن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب التمتع بالعديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في سداد مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة.
- فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل حتى 5 سنوات.
- عملت الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية علي توفير منتج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بهامش ربح تنافسي.
- المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل.
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