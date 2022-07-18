إعفاء مصرف الراجحي من سداد القروض المتبقية لجميع المواطنين بقرار ملكي

إعفاء بنك الراجحي، يعتبر بنك الراجحي من أفضل وأقوى البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، وذلك لأنه يقدم العديد من الخدمات التي يحتاجها الأفراد، بالإضافة إلى ذلك فإنه يقدم قروض للعديد من العملاء مع مراعاة حاله كل فرد، كما يقدم خدمه الإعفاء من الأقساط بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين وهذه الخدمة تقدم للأفراد والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يتسأل الكثير من الأشخاص عن شروط وكيفية طلب الإعفاء لعام 2022.

طريقة طلب الإعفاء من بنك الراجحي

يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك شهرة في السعودية، وذلك لكثرة المزايا والخدمات الموجودة بداخله، لأنه يعمل علي تمويل المشروعات الصغيرة، ويعفي الأفراد من الأقساط، وفي الفترة الأخيرة أصدر بنك الراجحي قرار بشأن إعفاء العملاء من رسوم الصرافة، وهذا القرار خاص ببنك الراجحي وجميع الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية الخاصة به، وطريقة طلب الإعفاء من بنك الراجحي هي:

أولا قم بتسجيل الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

بعد ذلك بتقديم صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بك أو تقديم صورة لمحل الإقامة الخاص بك في السعودية.

ثم قم بتقديم ما يثبت وجودك في عمل رسمي من خلال شهادة من صاحب العمل، مصحوبه بقيمة الراتب الشهري.

شروط الحصول على طلب إعفاء

لكي تتمكن من الحصول على هذا الطلب والإعفاء من الأقساط المتراكمة، عليك اتباع بعض الشروط وهي:

أن يكون عمر المتقدم لا يتعدى 60 سنه عند تقديم الطلب، وأيضاً مع دفع أخر قسط.

يجب أن تكون من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون راتبك الشهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

تقديم إيصال موضح فيه ظروفك المادية مع عدد الأقساط.

وعند تخلف أحد هذه الشروط لن تحصل على طلب الإعفاء الموجه من بنك الراجحي.

يشترط للحصول على طلب الإعفاء أن تكون النسبة الملزم بها الفرد اكبر من قيمة الأقساط.

وذلك لكي يتمكن الكثير من الأشخاص من الحصول على هذا الطلب والاستفادة من المزايا والخدمات الأخرى التي يقدمها بنك الراجحي العديد من الأفراد، وذلك بالإضافة إلى إنه يقدم تمويلات عديد للأفراد المحتاجين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.