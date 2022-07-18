نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة إصدار مشهد ضماني وخطوات تنفيذ الخدمة بشكل إلكتروني في المقال التالي
خدمة إصدار مشهد ضماني هي أحد الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتقدم تلك الخدمة للمواطنين المستفيدين والمسجلين في الضمان الاجتماعي والمشهد الضماني يحتوي علي بيانات المستفيد الذي يرغب في تقديم بياناته بشكل موثق ومصدق من الضمان المطور نفاذ، وتهدف تلك الخدمة إلي تمكين مستفيدي معاش الضمان وكذلك التابعين لهم في التقديم علي مشهد موثق من الوزارة ليتم تقديمه إلي الجهة المعنية لاستكمال بعض المعاملات، وقد أشارة الوزارة إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المستفيدين ومن خلال المقال سوف يتم التعرف علي أهم تلك الشروط وخطوات تنفيذ الخدمة.
خدمة إصدار مشهد ضماني
من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط الضمان الاجتماعي المطور، أما عن شروط الحصول علي المشهد الضماني فهي كالتالي:
- قد أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي إنه يشترط أن يكون المستفيد من المسجلين في نظام الضمان سواء المطور الجدد أو القديم .
- يجب أن يكون من المواطنين السعوديين الأضل والمنشأ و من حاملو بطاقة التنقل.
- يشترط أن يكون المستفيد لدية حساب خاص به علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- في حالة عدم وجود حساب مسبق يقوم المستفيد بالذهاب ألي احد فروع الضمان الاجتماعي المتعددة والأقرب إليك، لفتح حساب جديد.
- كما يمكن الدخول علي موقع الوزارة التسجيل بشكل إلكتروني دون الحاجة إلي تضييع الكثير من الوقت والمجهود.
خدمة إصدار مشهد ضماني وخطوات تنفيذ الخدمة
من خلال المقال يمكنك التعرف علي تقديم اعتراض علي الضمان المطور، أما عن أهم الخطوات التي يجب علي المستفيد أو التابعين له من اتباعها لإصدار المشهد الضماني بشكل موثق ومصدق به من الضمان فهي كالتالي:
- يتم الدخول بشكل مباشر علي رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- الضغط علي أيقونة خدمة إصدار مشهد ضماني من القائمة الالكترونية في الموقع.
- عليك كتابة البيانات الخاصة بك مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- الضغط علي أيقونة “تأكيد علي البيانات المرسلة”.
- يتم عرض المشهد الضمان.
- يمكن إرساله عبر البريد الالكتروني للمستفيد.
- يمكن إعادة طباعة المشهد الضماني المُصدر من خلال أيقونة “طلباتي”.
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