شروط شركة اليسر لتقسيط 20,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم

شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية تأسست في عام 1990 ومنذو ذلك التاريخ أصبحت شركة اليسر للتمويل من أهم شركات التمويل بالسعودية وأيضاً لها دورها الكبير في مجال التمويل بالمملكة العربية السعودية فتقدم شركة اليسر خدمات تمويلية متنوعة للأفراد من بينها التمويل الشخصي بقيمة 20 ألف ريال سعودي وبالتقسيط الميسر على 3 سنوات ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم شروط شركة اليسر من أجل تقسيط التمويل الشخصي بقيمة 20 ألف ريال سعودي.

شروط شركة اليسر لتقسيط 20,000 للسعودي والمقيم

صممت شركة اليسر للإجارة والتمويل تمويل شخصي فوري اونلاين يتمكن كل من السعودي وأيضاً المقيم من طلب التمويل ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها شركة اليسر للتمويل وهي

يشترط أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كذلك يشترط أن تكون فترة عمل المتقدم لا تقل عن 3 أشهر.

يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

يتمتع العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر بمميزات عديدة تواكب احتياجات العملاء المختلفة ومن بين تلك المميزات ما يلي

التمويل الشخصي من شركة اليسر لا يحتاج إلى كفيل عند التقديم.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه متوافق مع جميع ضوابط الشريعة الإسلامية بالسعودية.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي من شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أجور وكالة.

كما أن التمويل الشخصي من اليسر لا يحتاج إلى أى مصاريف إدارية عند التقديم.

العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل.

يتمكن المتقدم من تقسيط سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة لطلب التمويل الشخصي من شركة اليسر

القرض الشخصي من شركة اليسر متاح للمواطن السعودي وأيضاً الغير سعودي وبدون كفيل ولكن حددت شركة اليسر للتمويل مجموعة بسيطة من المستندات المطلوبة لطلب التمويل وهي