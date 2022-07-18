وزارة التعليم في السعودية تكشف جدول التقويم للعام الدراسي الجديد 1444 وعدد الإجازات الرسمية

كشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن جدول التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ، لتوضيح تفاصيل أيام الحضور والإجازات الخاصة بالمناسبات، إضافة إلى أيام الاختبارات، ليكون الطلبة والمعلمين والمعلمات والإداريين وجميع أعضاء هيئة التدريس على علمٍ بموعد بداية العام الدراسيّ ونهايته، ويحقق هذا الجدول الاستثمار الأمثل للعام الدراسي من بدايته إلى نهايته، ويُساعد الطلاب والطالبات في ضبط الدراسة ورفع نسبة المعارف والعلوم والمهارات، إضافة إلى تطوير المناهج الدّراسيّة عبر إدخال مواد دراسية جديدة، وتحقيق التوازن في عدد أسابيع الدّراسة.

جدول التقويم للعام الدراسي الجديد 1444

ويُطبق جدول التقويم للعام الدراسي الجديد 1444هـ، بدءًا من اليوم الأول للدراسة وعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس صبيحة يوم الأحد الأول من صفر 1444هـ، الموافق 28 أغسطس 2022م. ويشمل العام الجديد على ثلاثة فصول دراسيّة تأتي في 39 أسبوعًا دراسيًّا؛ بواقع 13 أسبوعًا لكل فصل دراسي، و56 يومًا من الإجازات المتنوِّعة.

ويبدأ الفصلُ الدراسيُّ الأولُ يوم الأحد الأول من شهر صفر للعام 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30 ربيع الآخر 1444هـ.

ويبدأُ الفصلُ الدراسيُّ الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10 شعبان 1444هـ.

ثمّ يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20 شعبان 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4 ذي الحجة 1444هـ.

الإجازات المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444

أما بالنسبة للإجازات المدرسية للعام الدراسي الجديد 1444هـ، فهي تشمل على 10 إجازاتٍ متنوعة، على النحو التالي:

إجازة يوم التّأسيس السّعوديّ، وتبدأ يوم 2 شعبان 1444هـ، الموافق 22 فبراير 2022م.

إجازة عيد الفطر المُبارك، وتبدأ يوم 22 رمضان 1444هـ، الموافق 13 أبريل 2032م.

إجازة اليوم الوطني السّعوديّ في 25 صفر 1444هـ، الموافق 21 سبتمبر 2022م.

إضافة إلى خمس إجازاتٍ مُطوَّلة، وإجازتي نهاية الفصلين الدّراسيين الأول والثاني.

التقويم الدراسي 1444 للجامعات السعودية

وأَعلَنت وزارةُ التعليم السعودية عن التقويم الدراسي 1444هـ للجامعات والكليات الأهلية المعتمدة في المملكة، إذ تنطلق الدراسة فيها وفق النظام الفصلي أو الربعي، ليبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الأول من شهر صفر 1444هـ الموافق 28 أغسطس 2022م، وينتهي هذا الفصل بنهاية دوام يوم الخميس 12 جمادى الآخرة 1444هـ، الموافق 5 يناير 2023 ميلادي.