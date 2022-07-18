نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة و شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني و ما هو طريقة تحويل الصك إلى إلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة و شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني حيث كشفت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن ضوابط وطريقة تحويل الصك الزراعي إلى صك سكني بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، كما أن الصك الزراعي هو ذلك المستند أو الوثيقة التي تحفظ حق المواطن في ملكيَّة الأرض التي حصل عليها وفقًا لشروط الصك الزراعي. كما يضمن الصك الزراعي للمواطن الحقَّ في توريث قطعة الأرض بعد وفاته. فضلًا عن ذلك، فإنَّ الصك الزراعي يتيح للمواطن ممارسة حقِّه في زراعة أي منتجٍ زراعي ثمَّ جنيه وبيعه، وبدون وجود هذا الصك لا يمكنه فعل ذلك، حيث يمكن التعرف علي خطوات الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية 1443و ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني.



طريقة تحويل الصك الزراعي إلى سكني

إضافة إلى استيفاء شروطِ تحويل الصك الزراعي إلى سكني يتطلب تحويل الصك الزراعي إلى سكني بعض الإجراءات النظامية، كما يلي:

تقديم المواطن طلب تجزئة إلى الجهة المعنية. وهي “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، والغرض من هذا الطلب هو تجزئة العقار. ثم التوجه إلى “كاتب العدل” بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة. ثم من خلال كاتب العدل يمكن الحصول على صك سكني رسمي لكل جزء من ذلك العقار قد تم فصله. الأمر الذي يسهل على مالك العقار بيعه دون مواجهة أي مشكلاتٍ.

شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني

أكَّدت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إمكانية تحويل الصك الزراعي إلى سكني بشرط استيفاء شروط تحويل الصك الزراعي إلى سكني ، وهي كالتالي:

الحصول على موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. ثم الحصول على موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة. الحصول على موافقة صندوق التنمية الزراعية.

طريقة تحويل الصك إلى إلكتروني

لتحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، يجب على المواطن أن يقوم بعدد من الخطوات، وهي كالتالي:

الدخول للموقع الإلكتروني لوزارة العدل. ثم اختيار الخدمات الإلكترونية. النقر على كتابات العدل. ثم اختيار خدمة تحديث الصكوك. الضغط على الدخول إلى الخدمة. ثم الدخول للخدمة من خلال النفاذ الوطني. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. ثم إدخال رمز التحقق من خلال رسالة نصية عبر الجوال. الموافقة على التعهد، ثم إدخال البيانات بطريقة صحيحة. النقر على طلب جديد، ثم إدخال البيانات لصاحب الطلب. إدخال بيانات الصك. ثم إرفاق المستندات المطلوبة، صورة للصك من الأمام والخلف. الضغط على حفظ ومتابعة، ثم تأكيد البيانات المدخلة. قم بالضغط على إرسال.

المستندات المطلوبة لتحويل الصك إلى إلكتروني

عملت وزارة العدل على تحديد الأوراق والوثائق المطلوبة لكي يتم تحويل الصك إلي إلكتروني، والتي تتضمن ما يلي:

أصل الصكوك الورقية. ثم تقيم صورة عن الصك المراد تحويله من الأمام والخلف. إرفاق رقم البطاقة الوطنية لمالك الصك. ثم في حالة عدم وجود رقم بطاقة إرفاق وثيقة إثبات الملكية. تقديم صور من جميع المستندات والوثائق التي تدعم تملك المالك.

ما هو الصك السكني

الصك السكني هو المستند الرسمي الذي يثبت ملكية المواطن للوحدة السكنية الخاصة به وفق شروط معينة يطلق عليها “شروط الصك السكني”. ومن الممكن تحويل الصك المشاع إلى صك سكني من خلال استيفاء شروط التحويل، واتباع الإجراءات النظامية التي نصت عليها وزارة العدل، بعد ذلك يمكن للمواطن التصرف بالعقار دون مواجهة مشكلات.