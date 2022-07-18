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عمر شويل - جدة رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية وشروط القبول ٬ كم تبلغ رسوم بكالوريوس الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 للتسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية لطلبة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية موقع ثقفني سيلقي الضوء على رسوم بكالوريوس الجامعة السعودية الإلكترونية وطريقة التسجيل في الجامعة الإلكترونية. بالإضافة إلى تخصصات الجامعة الإلكترونية السعودية مصروفات الجامعية الإلكترونية بالتخصصات بالتفصيل.

الجامعة السعودية الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية من أهم المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية ، وتعمل الجامعة على تزويد الطلاب الملتحقين بفصل السنوات الأكاديمية بالخبرات اللازمة لسوق العمل للنهوض باقتصاد البلاد. الطلاب حاصلون على درجات ودبلومات ودرجات ماجستير في تخصصات الجامعة الإلكترونية. تتضمن برامج الجامعة الإلكترونية عدة أنواع من التعليم ، مثل التعليم مدى الحياة والتعليم المستمر. يتم تحديد رسوم التسجيل للجامعة الإلكترونية من قبل الجامعة بالإضافة إلى شروط التسجيل وشروط الإعفاء من رسوم التسجيل بنقاط محددة.

رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

تحسب تكلفة بكالوريوس الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 وفق المعادلة التالية:

تكلفة الساعة الأكاديمية الواحدة في منهج البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية 265 ريال سعودي.

يساوي رسم البكالوريوس في الجامعة السعودية الإلكترونية عدد ساعات الدراسة × تكلفة الساعة الأكاديمية.

يضاف 15٪ ضريبة إضافية على رسوم بكالوريوس الجامعة الإلكترونية لغير السعوديين.

موعد سداد رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية

قامت الجامعة السعودية الإلكترونية بتحديد موعد وتاريخ بدء القبول ودفع المصروفات وطلب الاسترداد في كل مما يلي:

تاريخ قبول طلبات التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية 17 يونيو 2022 م.

آخر موعد لقبول طلبات التسجيل الإلكتروني بالجامعة السعودية الإلكترونية هو 1 أغسطس 2022.

موعد إعلان نتائج القبول ودفع رسوم التسجيل 7 أغسطس 2022 م.

آخر موعد لدفع رسوم الفصل الدراسي هو 10 أغسطس 2022.

اخر موعد لاسترداد مصروفات الطلاب المقبولين في الجامعة السعودية الإلكترونية 25 أغسطس 2022.

شروط التسجيل الجامعة السعودية الإلكترونية



قامت الجامعة السعودية الإلكترونية باشتراط على الراغبين في الالتحاق بأحد تخصصات البكالوريوس بالجامعة الإلكترونية استيفاء الشروط التالية: