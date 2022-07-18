من 6 بنوك وبدون فوائد.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت بقسط شهري يبدأ من 583 ريال سعودي

تشترك شركة أمازون مع ستة بنوك محلية في المملكة العربية السعودية، لتوفير خدمة تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت بقسط شهري يبدأ من 583 ريالا سعوديا، وهي من الخدمات التي تلقى قبولا واسعًا من المواطنين والوافدين إلى المملكة الراغبين في الحصول على هذا الهاتف الذي يصل سعره كاش إلى نحو سبعة آلاف ريال سعودي، وهو سعر لا يستطيع الكثير من الناس في المملكة توفيره، لذلك يفضلون عملية التقسيط.

كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت

ومن الممكن تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت بقسط شهري يبدأ من 583 ريالا سعوديا، وذلك من خلال ابتاع هذه الخطوات:

الذهاب إلى رابط الجوال المراد تقسيطه عبر موقع أمازون السعودية. استخدام البطاقة الائتمانية لأحد البنوك الستة المشاركة في العرض، وهي: الجزيرة، وساب، والراجحي، والإمارات دبي الوطني، والرياض، والسعودي للاستثمار. الاتصال على البنك التابع له العميل وطلب التقسيط. تحويل عملية الشراء إلى أقساط شهرية، تبدأ من 583 ريالا سعوديا.

شروط شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس من أمازون السعودية

ووضعت شركة أمازون السعودية، عددًا من الشروط والضوابط للاستفادة من عرض شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط أو شراء أي جوال آخر أيضاً، وهي على النحو التالي: