نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من 6 بنوك وبدون فوائد.. كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت بقسط شهري يبدأ من 583 ريال سعودي في المقال التالي
تشترك شركة أمازون مع ستة بنوك محلية في المملكة العربية السعودية، لتوفير خدمة تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت بقسط شهري يبدأ من 583 ريالا سعوديا، وهي من الخدمات التي تلقى قبولا واسعًا من المواطنين والوافدين إلى المملكة الراغبين في الحصول على هذا الهاتف الذي يصل سعره كاش إلى نحو سبعة آلاف ريال سعودي، وهو سعر لا يستطيع الكثير من الناس في المملكة توفيره، لذلك يفضلون عملية التقسيط.
كيفية تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت
ومن الممكن تقسيط جوال iphone 13 pro max مساحة 1 تيرا بايت بقسط شهري يبدأ من 583 ريالا سعوديا، وذلك من خلال ابتاع هذه الخطوات:
- الذهاب إلى رابط الجوال المراد تقسيطه عبر موقع أمازون السعودية.
- استخدام البطاقة الائتمانية لأحد البنوك الستة المشاركة في العرض، وهي: الجزيرة، وساب، والراجحي، والإمارات دبي الوطني، والرياض، والسعودي للاستثمار.
- الاتصال على البنك التابع له العميل وطلب التقسيط.
- تحويل عملية الشراء إلى أقساط شهرية، تبدأ من 583 ريالا سعوديا.
شروط شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس من أمازون السعودية
ووضعت شركة أمازون السعودية، عددًا من الشروط والضوابط للاستفادة من عرض شراء هاتف آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط أو شراء أي جوال آخر أيضاً، وهي على النحو التالي:
- إلغاء أو إرجاع الطلب يتم خلال 3 أيام عمل، مع خصم رسوم معالجة التقسيط.
- لا يُمكن استخدام التقسيط مع رصيد بطاقة هدايا أمازون أو مع أي طريقة دفع أخرى، وبحتاج العميل إلى إلغاء تحديد رصيد بطاقة هدايا أمازون عند إتمام عملية الشراء ودفع كامل المبلغ بالأقساط فقط.
- عمليات الشراء بالتقسيط باستخدام بطاقة الائتمان تختلف بين جهة وأخرى من جهات إصدار البطاقات.
- يتمتع البنك الذي أصدر بطاقة العميل بسلطة تقديرية يحدد بموجبها الموافقة على طلب قام بإتمامه باستخدام خيار الدفع بالتقسيط أو رفضه على أساس الأهلية للحصول على قرض.
- بمجرد إكمال الطلب يترى العميل المبلغ الكامل الذي سيجري تحصيله على بطاقة الائتمان الخاصة به.
- بعد مدة تتراوح من 5 إلى 7 أيام، يتعامل البنك الذي مع العميل بتحويل هذا المبلغ إلى قسط.
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