فرصة لا تُعوض.. استبدل الآن جوالك القديم بجوال جديد من إكسترا السعودية بهذه الشروط

تُقدم شركة extra في المملكة العربية السعودية خدمات عديدة للعملاء، وذلك منذ تأسيسها قبل أكثر من 19 عامًا، إذ من الممكن استبدل الجوال القديم بجوال جديد من إكسترا السعودية بعد استيفاء عدد من الشروط البسيطة، لذلك نجد أن هذه الشركة هي الوجهة الأكثر شعبية، حيث يزورها أكثر من 12 مليون متسوق في العام، وهي تشمل 42 فرعا في المملكة وفرعين في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان، وتأتي شركة إكسترا السعودية على رأس شركات البيع بالتجزئة في قائمة المئة للشركات السعودية الأكثر نموًّا بمعدل يصل إلى 340% خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008، وفازت الشركة بالمركزر الأول في فئة قطاع البيع بالتجزئة في السعودية.

كيفية استبدل الجوال القديم بجوال جديد من إكسترا السعودية

ومن الممكن استبدل الجوال القديم بجوال جديد من شركة إكسترا السعودية عن طريق اتباع عددٍ من الخطوات البسيطة طبقاً لما هو مذكور في الموقع الرسمي لإكسترا ووفق آخر تحديثات، وذلك على النحو التالي:

زيارة أي من معارض شركة إكسترا السعودية. تقييم سعر الجوال القديم، عبر فريق صيانة شركة إكسترا السعودية. الحصول على الجوال الجديد بدفع فرق السعر فقط.

طريقة تقييم سعر الهاتف القديم عبر إكسترا السعودية

ويُمكن تقييم سعر الهاتف القديم عبر إكسترا السعودية، ليعرف قيمة المبلغ الذي سيدفعه من أجل الحصول على الهاتف الجديد، إذ يتم ذلك من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط موقع أكسترا السعودية .

. اختيار الجهاز وهو الهاتف من خانة الفئة.

واختيار ماركة الهاتف من خانة العلامة التجارية.

النقر على أيقونة الموديل، واختيار نوع الهاتف الذي نرغب في معرفة سعره.

النقر على أيقونة سعر تقريبي، ليظهر سعر الهاتف الخاص بنا.

التواصل مع الدعم الفني لشركة إكسترا السعودية

ويمكن التواصل مع أحد عملاء الدعم الفني لشركة إكسترا السعودية، للتعرف إلى تفاصيل العروض الخاصة بالهواتف ومنها عرض الاستبدال، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 920004123، أو الرقن 8001240900، في أي يوم خلال الأسبوع من الساعة التاسعة صباحًا إلى العاشرة مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرًا إلى الساعة العاشرة مساءً.