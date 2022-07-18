نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل كافة الأشخاص المتقدمين لدورة الضباط الجامعيين عن النتائج الخاصة بهم، حيث أعلنت مُنذ فترة عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية لكي يلتحقون بدورة التأهيل 52 بكلية الملك فهد، فهي واحدة من الكليات التابعة لوزارة الداخلية السعودية والتي تهدف لتعليم الطلاب الحياة الأمنية ورفع مستواهم الأمني، واليوم سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن نتاج القبول المبدئي لدورة الضباط والمزيد من التفاصيل الآخرى.

كلية الملك فهد الأمنية

هي واحد من ضمن الكليات التي تتبع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية والتي تُساهم في تعليم كافة الطلاب الملتحقين بها الحياة الأمنية للحفاظ على استمرار السعودية، حيث يحصل كافة خريجي الملك فهد على درجة البكالوريوس والتي تؤهلهم لكي يكونوا من ضمن الأجهزة الأمنية والعسكرية أيضًا داخل أراضي المملكة.

نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين

الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية أعلنت اليوم الأحد 18 يوليو عن النتائج القبول المبدئي لكافة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالدورة التأهيلية رقم 52 بكلية الملك فهد، ولكي تحصل على النتيجة الخاصة بك فلابد من التوجه مباشرةً لرابط منصة أبشر الإلكترونية وادخال البيانات لكي تتعرف عليها بشكل جيد.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لدورة الضباط الجامعيين

يرغب كافة الطلاب المتقدمين للالتحاق بالدورة 52 بكلية الملك فهد في الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لتلك الدورة وجاءت الخطوات على النحو التالي وهي بالتفصيل:

الذهاب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية jobs.sa.

اختر خانة إشعار القبول من قبل الخانة المخصصة للخدمات.

سجل دخول لمنصة أبشر الإلكترونية وأكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

أكتب رمز التحقق الماثل أمامك ثم أكتب البيانات المطلوبة.

أنقر على إظهار النتيجة وسوف تظهر لك نتائج القبول الخاصة بالضباط الجامعيين رقم 52.

كم مدة دورة كلية الملك فهد للجامعيين

الكليات العسكرية حددت مدة الدراسة بها لكي تكون ثلاث سنوات على ألا تقل عن 35 أسبوع لكل عام دراسي، ولكن في حال وجود أمر ضروري لزدياد تلك المدة أو نقصانها يتم ذلك بقرار فقط من قبل المجلس الأعلى للكلية ولكن بعد الحصول على موافقة من قبل وزارة الداخلية السعودي.