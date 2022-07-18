إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) للباحثين عن العمل لعام 2022

طاقات هي بوابة عمل وطنية تهدف إلى ربط الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، وإعطاء الباحثين عن عمل فرصة التسجيل للاستفادة من خدمات طاقات وإمكانية تسجيل الدخول إلى بوابة العمل الوطنية لصاحب الأعمال بدورها، وهي بوابة توفيرها للوصول إلى الباحثين عن عمل وتمكينهم من التوظيف وفقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم، ستأخذك الخطوات التالية لإنشاء حساب على البوابة الوطنية للعمل 1443-2022 وذلك لأصحاب العمل السعوديين.

خطوات إنشاء حساب طاقة لأصحاب الأعمال

يمكن لأصحاب العمل التسجيل في بوابة العمل الوطنية لإرسال الوظائف إلى الباحثين عن عمل، ويتم ذلك إلكترونيًا باتباع الخطوات أدناه:-

سجّل الدخول إلى صفحة تسجيل صاحب العمل في البوابة الوطنية لطاقات.

بعد ذلك، يتم تحديد نوع مجال صاحب العمل.

تسجيل الدخول إلى واجهة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حتى تتمكن من تقديم البيانات للحصول على شهادة الوزارة.

بعد ذلك، انتقل إلى البوابة الوطنية لأعمال الطاقة.

سيتم إدخال البيانات المطلوبة، أي عنوان البريد الإلكتروني والشيء المراد تسجيله في طاقات.

ثم وافق على الشروط.

انقر فوق ارتباط التنشيط المرسل إلى بريدك الإلكتروني.

ستحتاج إلى إرفاق شهادة الضمان الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة.

إذا لزم الأمر، يرجى إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

بمجرد تأكيد البيانات، سيتم إرسال رابط التنشيط عبر البريد الإلكتروني إلى حسابك.

كيفية إنشاء حساب على بوابة التوظيف الوطنية طاقات للباحثين عن عمل

إذا كنت ترغب في إنشاء حساب على بوابة عمل طاقات الوطنية، فعليك اتباع الخطوات أدناه:-

قم بزيارة البوابة الوطنية لفرص الباحثين عن عمل.

حدد التسجيل من الوصول الموحد الوطني.

أدخل معلومات تسجيل الدخول المطلوبة، مثل كلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمته سابقًا على منصة أبشر.

إذا لم يكن لديك حساب أبشر، فستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب في أبشر ثم النقر فوق مستخدم جديد لإكمال عملية التسجيل إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها أبشر، فتأكد من إدخال المعلومات الدقيقة التي تحتاجها.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، اضغط على كلمة “تسجيل”.

انتظر الرسالة القصيرة مع تأكيد التسجيل سوف تتلقى رمز التحقق، يرجى إدخاله في الحقل المحدد.

بعد أن يكمل النظام الفحص، حدد الخدمة التي تريد استخدامها. على سبيل المثال، التسجيل في “بوابة التوظيف الوطنية” للباحثين عن عمل.

رقم الاتصال بخدمة عملاء البوابة الوطنية للعمل

تقدم بوابة العمل الوطنية مجموعة من القنوات للاتصال بدعم العملاء:-