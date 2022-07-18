نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل بنك التسليف بدون كفيل ب60 ألف ريال بأقساط ميسرة بدون فوائد في المقال التالي
متاح لجميع المواطنين السعوديين التقديم على قرض آهل بنك التسليف الذي يعتبر أهم القروض في العام الحالي حيث توفر التمويل بدون فوائد بأقساط شهرية ميسرة تصل لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة من بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف حاليًا بأسم بنك التنمية الاجتماعية ولكن يشترط الحصول عليه أن يكون المتقدم لا يزيد عمره عن 70 سنه كذلك لابد أن يكون عميل سابق بالبنك قد حصل على تمويل إجتماعي منها كمثل قرض الأسرة أو الزواج وغيرها من التمويلات الإجتماعية للأفراد ويتم التقديم عليه الآن للحصول على قرض بدون فوائد مالية أو بدون رسوم إضافية حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي بموافقة البنك بفترة سداد طويلة الأجل لجميع العملاء السعوديين في المملكة.
الشروط اللازمة للموافقة على قرض آهل بنك التسليف بالمملكة
يحتاج جميع المتقدمين لطلب قرض منتج آهل السعودي عبر بنك التنمية الاجتماعية توفير جميع الضمانات والأحكام الواجبة من أجل الحصول على تمويل بدون فوائد بالتقسيط لمدة 60 شهر كذلك يمكن التقديم على قرض آهل بدون كفيل غارم ولكن بعد توفير كافة الشروط الأساسية وهي أن يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي بالمملكة لذلك يجب معرفة كافة الشروط المطلوبة كالتالي بالتفصيل:
- يشترط قرض آهل توفير دخل شهري مناسب لا يتعدى تعليمات البنك أي عن 12,500 ريال للموافقة على التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية.
- لابد من إحضار موافقة الكفيل الغارم طبقًا لنموذج 105 في البنك كذلك في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية وليس يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة.
- يجب الحصول على تمويل إجتماعي على سبيل المثال تمويل الزواج أو الترميم قبل التقديم على قرض آهل بنك التسليف بالمملكة.
- كذلك لابد أن يكون المتقدم السعودي عمره بحد أقصى 70 عام عند القيام بالتقديم الإلكتروني على قرض منتج آهل السعودي.
أفضل المميزات المتاحة عند طلب قرض آهل بنك التسليف
- قرض بدون فوائد إضافية بموافقة من بنك التسليف والادخار السعودي.
- تمويل بدون رسوم إدارية عليه عبر بنك التنمية الاجتماعية.
- كذلك التمويل لدى قرض آهل لجميع العملاء السعوديين بأقساط ميسرة شهرية لمدة 60 شهر.
- إيضًا قرض آهل متوافق ومطابق مع معايير الشريعة الإسلامية.
- قرض آهل بدون كفيل لجميع موظفي القطاع العام الحكومي بالمملكة.
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