الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 “لحملة الشهادة الثانوية” برنامج البكالوريوس تعرف علي خطوات التسجيل وشروط القبول

الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 تعلن بدء التقديم للقبول في برامج البكالوريوس لكل من الفصول الدراسية الأول والثاني من العام الجامعي 1444 الأحد الموافق 18 ذو الحجة، نجد أن الكثير من الطلاب والطالبات الذين قاموا بإنهاء دراستهم في الثانوية العامة يرغبون في الالتحاق بها، التعرف على الشروط الخاصة بالقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية وهي من الجامعات المهمة التي لها شأن كبير داخل المملكة العربية السعودية، سوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بالقبول في الجامعة من خلال هذا المقال.

شروط القبول في الجامعة الإلكترونية

للقبول في الجامعة الإلكترونية يجب على الطالب أن تتوافر لديه عدة شروط للقبول وسوف نوضحها لكم في الفقرات التالية:

للقبول في الجامعة السعودية الإلكترونية يجب على الطالب أن يحصل على الثانوية العامة.

أن يكون عمر الطالب لا يقل عن ١٧ عام ولا يزيد عن ٢١ عام.

يجب أن يتمتع الطالب بالخلق والعلم والثقافة لكي يتم قبوله في الجامعة.

يجب عليه أن يكون بارعا في اللغة الإنجليزية ويستطيع التحدث بها بكل سهولة.

أن يقوم بتقديم الأوراق الخاصة به عند فتح باب التسجيل في الجامعة.

أن يقدم في شركة ديلويت وأن يجتاز جميع الاختبارات التي تقدمها له قبل أن يقوم بالتقديم في الجامعة.

طريقة التسجيل للقبول في الجامعة

لكي يتم التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية يجب على الطالب أن يقوم بعدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

دخول الطالب على بوابة الجامعة الإلكترونية.

أن يضغط على تسجيل طالب.

أن يقوم الطالب بإنشاء حساب جديد خاص به داخل الجامعة.

على الطالب أن يقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منه.

ثم يقوم الطالب بتحديد التي يريد الدراسة بها.

أن يكتب الطالب المؤهلات الدراسية التي حصل عليها قبل التقديم في الجامعة.

يقوم الطالب بكتابة رقم هاتفه وبريده الإلكتروني لتقوم الجامعة بالتواصل معه عند قبوله.

عليه أن يقوم باختيار التخصص الذي يرغب فيه.

ثم يقوم بالضغط على إرسال ليتم إرسال الطلب بنجاح.

رسوم الالتحاق بالجامعة السعودية الإلكترونية 1444