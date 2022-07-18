المرور السعودي يصدر تحذير شديد لجميع قائدي المركبات من عدم تجديد استمارة السيارة قبل هذا الموعد سيكلفك غرامة كبيرة!

انت الان تتابع خبرالمرور السعودي يصدر تحذير شديد لجميع قائدي المركبات من عدم تجديد استمارة السيارة قبل هذا الموعد سيكلفك غرامة كبيرة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية إنه يمكن تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بأقل من 180 يوم فقط، واكدت أن مدة التجديد تتم بدءا من تاريخ الانتهاء وليس التجديد.

حيث ان ذلك جاء في رد الإدارة على استفسار بشأن التوقيت الذي بالإمكان فيه تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها ومدى إمكانية القيام بذلك قبل سنة ونصف من تاريخ الانتهاء.

وأشارت إلى أن عدم تجديد رخصة السير في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة.