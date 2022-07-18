نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد رحلات قطار سار القصيم الرياض وحجز التذاكر عبر موقع الخطوط الحديدية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد رحلات قطار سار القصيم الرياض ، يسهل حجز تذكرة قطار سار عبر الموقع الالكتروني الخاص بالخطوط الحديدية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحطة وتكبد الكثير من العناء، كما أن معرفة المواعيد الخاصة بالرحلات وأسعار التذاكر أصبح يسهل معرفته أيضا عبر الانترنت إذ أن الموقع يفيد المواطنين ويسعى لتوفير الوقت والجهد، ويعد قطار القصيم الرياض من أسرع القطارات والذي يقدم خدمات ممتازة للمواطنين لرحله آمنة ومريحة.

خطوات حجز تذاكر قطار سار القصيم الرياض

أصبح حجز تذاكر القطارات من أسهل ما يمكن بعدما قامت مؤسسة الخطوط الحديدية سار بعمل موقع الكتروني خاص بها يمكن حجز التذاكر من خلاله وذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

يتطلب تسجيل الدخول على الموقع إضافة بعض البيانات مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، البريد الالكتروني ورقم الهاتف.

يلزم تحديد محطة الانتقال “الرياض” ومحطة الوصول “القصيم”، وتحديد موعد السفر.

لابد من تحديد عدد التذاكر وتحديد فئات المسافرين بالغين وأطفال.

تحديد الدرجة الاقتصادية أو درجة رجال الأعمال واختيار طريقة الدفع المناسبة.

مواعيد رحلات قطار سار القصيم الرياض

يمر قطار سار القصيم الرياض ببعض المحطات في طريقه وينطلق من الرياض 9.30 صباحا ثم يصل إلى محطة المجمعة 10.48 دقيقة وينتظر دقيقتين قبل الانطلاق مجددا، ويصل إلى القصيم في تمام الساعة 11.59 دقيقة صباحا ويغادر 12.9 ويكمل قطار سار وجهته ليصل إلى حائل الساعة الثانية بعد الظهر، ومما لا شك فيه سهولة تحميل تطبيق سار على الهواتف الذكية لمتابعة المواعيد ومعرفة أسعار التذاكر، ونجد أن هذا التطبيق أصبح الأكثر استخداما في المملكة العربية السعودية ليتم من خلاله حجز تذاكر السفر إذ أصبح القطار الوسيلة الأفضل لدى المواطنين لسرعته وأسعاره المناسبة.

أسعار تذاكر قطار سار القصيم الرياض

نجد قطار سار يأتي بدرجتين تختلف كلا منها عن الأخرى في سعر التذكرة والإمكانيات، كما يختلف سعر التذكرة على حسب كونها ذهاب فقط أم ذهاب وعودة ونجد أسعار التذاكر للبالغين 110 ريال سعودي بينما الأطفال بسعر 55 ريال وذلك للدرجة الاقتصادية، بينما درجة رجال الأعمال يبلغ سعر تذكرتها 200 ريال سعودي للبالغين و100 ريال سعودي للأطفال، وتوفر شركة سار خصومات لذوي الاحتياجات الخاصة وخصومات أخرى للطلاب، وتعتبر أسعار التذاكر مثالية للمواطنين نظرا للخدمة المقدمة والوقت الذي يتم توفيره باستقلال القطار الذي يستغرق اقل من نصف الوقت المستغرق بالسيارات.