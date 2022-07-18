نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 للجامعيين في المقال التالي

الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين ومرحلة ما بعد القبول المبدئي والتسجيل في الكليات العسكرية لخريجي الجامعات حيث يكون هناك عدد من خطوات التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين منها تحديد موعد المقابلة الشخصية وموعد اجراء الكشف الطبي وفق اللائحة الصحية في وزارة الدفاع السعودية وقبل ذلك هناك قبول مبدئي والذي لا يعني قبول المتقدم بصوره نهائية لذا بعد تلك المراحل من التسجيل الإلكتروني والكشف الطبي وكشف اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية يأتي دور الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022. طريقة تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 في البداية يجب تسجيل الدخول الى رابط ابشر توظيف.

وبعد ذلك النقر على خيار الإعلانات الوظيفية المتاحة.

ثم تأتي خطوة التسجيل فى الدورة المتوفرة لكلية الملك فهد الأمنية لخريجي الجامعات.

أيضا خطوة كتابة البيانات الشخصية المطلوبة وبيانات التواصل.

الضغط على خيار ارسال الطلب.

ثم انتظار نتائج القبول فى كلية الملك فهد الأمنية. شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1444 في البداية يكون التقديم للمواطنين السعوديين فقط من أصل ومنشأ سعودي.

هناك استثناء من شرط المنشأ لمن كان والده يعمل بخدمة المملكة بالخارج.

كذلك ان كانت شهادة المتقدم من الخارج لابد ان يتم التصديق عليها وذلك من خلال وزارة التعليم السعودية.

أيضا بالنسبة للمجموع يجب ان لا يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن 80%.

يشترط علي المتقدم ان يجتاز اختبار القدرات بالإضافة الى اختبار المركز الوطني للتدريب والقياس.

كذلك علي المتقدم ان لا يكون سبق له العمل فى وظيفة عسكرية او تم فصلة من احد الجامعات او المعاهد العسكرية بالمملكة.

ثم يأتي شرط العمر ويجب ان لا يقل سن المتقدم عن 22 سنة ولا يتجاوز عمر التقديم عن 30 عام.

ملحوظة يتم استثناء شرط العمر للمتقدمين على التخصصات الطبية. استعلام نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 أولا الدخول الى منصة ابشر الالكترونية.

ثم تحديد خيار الاشعار الخاص بالقبول.

وبعد ذلك تسجيل الدول الى حسابك الشخصي فى ابشر.

ايضا يجب كتابة رمز التحقق المرئي وإدخال البيانات المطلوبة.

وأخيرا عرض نتيجة القبول فى كلية الملك فهد الأمنية. عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1444 للجامعيين - ثقفني

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