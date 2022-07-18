نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للمقيمين بدون كفيل 2022 -1443 خدمات الأفراد مصرف الإنماء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنك الحصول على تمويل شخصي للمقيمين بدون كفيل داخل المملكة العربية السعودية من اكثر من شركة تمويل، وكذلك من المصارف البنكية التي تقدم تمويل فوري أون لاين عبر موقعها الإلكتروني، لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة بخطوات سهلة وسريعة من ذلك مصرف الإنماء الذي يقدم تمويل يصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة.

تمويل شخصي للمقيمين بدون كفيل

الكثير ممن يقيمون بالمملكة العربية السعودية من المواطنين وغيرهم يريدون معرفة كيفية الحصول على تمويل شخصي يلبي احتياجاتهم ويكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا يتوفر عبر منصة سلفة للتمويل الشخصي للمواطنين، وكذلك يقدم مصرف الإنماء تمويل للسعوديين والمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب للحصول على تمويل فوري أون لاين.

تمويل فوري أون لاين

إن مصرف الإنماء ضمن أفضل قرض شخصي يمنحك تمويل شخصي حتى لو عليك قرض، والذي يتميز المصرف بتقديم قرض عن طريق بيع السلع، وكذلك تمويل أسهم بصيغة المرابحة ومن مزايا قرض الإنماء الشخصي:

تحصل على موافقة فورية

التمويل الشخصي متاح للمواطنين والمقيمين بالسعودية.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تستطيع الحصول على تمويل حتى 7.5 مليون ريال سعودي.

في حالة الوفاة يتم إعفاء الورثة من مبلغ القرض.

هل بنك الإنماء يعطي قرض بدون تحويل راتب؟

عند البحث عن تمويل شخصي بدون تحويل الراتب، فقد ذكر مصرف الإنماء شروط وأحكام الحصول على تمويل فوري سريع وهي:

عمر المتقدم السعودي لا يقل عن 18 عام.

بينما عمر المقيم لا يقل عن 21 عام.

وفي حالة التمويل للمتقاعدين لا يزيد العمر عن 75 عام.

كما يشترط تحويل الراتب إلى مصرف الإنماء.

أما بالنسبة لصافي الراتب فالحد الأدنى لا يقل عن 3000 ريال.

كما تحدد للرسوم الإدارية 1% كحد أدنى من مبلغ التمويل ولا يزيد عن 5000 كحد أقصى.

قروض بنك الإنماء للعاطلين

كذلك يقدم المصرف تمويل بنك الإنماء وطلب حد شامل من خلال تقديم طلب تمويل، بتعبئة المعلومات الشخصية وبيانات الاتصال، والانتظار بعد إرسال الطلب حوالي 24 ساعات خلال فترة العمل، وسيتم التواصل معك من قبل المصرف.

الآن يتم التقديم على تمويل شخصي للمقيمين بدون كفيل عبر مصرف الإنماء بالخطوات السابقة والانتظار لتواصل المصرف بك أو الاتصال على رقم هاتفي (920028000).