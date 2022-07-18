تمويل سيارات من البنوك السعودية بالروابط المباشرة 2022

يعتبر سوق السيارات السعودي من أكبر الأسواق في الوطن العربي سواء كانت جديدة أو مستعملة ، فبعض الناس قد لا يملكون ما يكفي من المال لدفع السعر الكامل للسيارة في المقام الأول ، لذلك يتجهون إلى أحد الحلول وهو تمويل سيارات المتوفر في البنوك والشركات التمويلية، حيث لا يتطلب تحويل الراتب ، وذلك لتجنب أي إجراءات بنكية مطولة.

تمويل سيارات من البنوك السعودية “الراجحي”

يوفر مصرف الراجحي برنامج تمويل سيارات خاص للأفراد الذين يتم تحويل معاشاتهم الشهرية إلى المصرف، وبرنامج آخر لمن لا يستطيع تحويل الراتب الشهري إلى البنك،

برنامج تمويل سيارات خاص للأفراد الذين يتم تحويل معاشاتهم الشهرية إلى المصرف، وبرنامج آخر لمن لا يستطيع الشهري إلى البنك، يجب أن يكون لدى موظفي القطاع الحكومي ما لا يقل عن 12 شهرًا من العمل

بينما يجب أن يكون لدى موظفي القطاع الخاص ما لا يقل عن 3 أشهر من العمل ، ومصرف الراجحي هو أفضل مزود لتمويل السيارات بفضل بساطة الإجراء.

تمويل السيارات عبر البنك السعودي للاستثمار

إحدى مؤسسات منتج تمويل السيارات المعروفة ، بدون تحويل الراتب ، تتطلب من العملاء الحصول على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال

المعروفة ، بدون تحويل الراتب ، تتطلب من العملاء الحصول على دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال يجب تحويل الراتب إلى الحساب المصرفي للعميل في البنك السعودي للاستثمار

يقدم البنك خدمة عملاء مميزة ، ومستعد للرد على جميع الاستفسارات ، ويصنف ضمن أفضل البنوك التي توفر تمويل السيارات.

قرض السيارات الشخصي عبر الأهلي التجاري

من شروطها ألا يقل دخل العميل عن 2500 ريال

لا يشترط وجود دفعة أولى أو تحويل الراتب لـ البنك الأهلي

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة من الجنسيات الأخرى الاستفادة من تمويل السيارة دون الحاجة إلى تحويل الأجر إلى البنك الأهلي التجاري

الحصول على مبلغ التمويل والموافقة عليه في فترة وجيزة

والموافقة عليه في فترة وجيزة الحد الأقصى لمبلغ التمويل 500 ألف ريال.

تمويل شركة عبداللطيف جميل

تختلف أسعار تمويل السيارة لشركة عبد اللطيف جميل بدون تحويل الراتب حسب نوع التمويل الذي يختاره العميل ؛ فهي تقدم مجموعة من البرامج وهي:

تمويل المرابحة تمويل تأجير السيارات تمويل السيارات المستعملة.

شركة التيسير لتمويل السيارات

يتميز برنامج تمويل السيارات بدون تحويل الراتب الذي تقدمه شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود ضامن لرعاية العميل ، وتصل فترة السداد إلى 60 شهرًا ، ويمكن للمواطنين والمقيمين من الدول الأخرى الوصول إلى هذا البرنامجن بشرط تواجد العميل على أراضي المملكة ويقيم فيها بشكل دائم.