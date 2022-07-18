انت الان تتابع خبر.السعودية تعلن عن فئات جديدة معفيّة من رسوم النقل المدرسي .. هل تشمل أبناء المقيمين؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم الإعلان يوم امس الأحد الموافق 17 يوليو في السعودية عن فتح باب التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور التعليمي حيث أن ولي الأمر يعتبر المسؤول عن التسجيل في نظام نور لأجل طلب النقل المدرسي لأبنائه.

وفي المقال التالي سوف نوضح لكم أهم شروط النقل المدرسي بالإضافة إلى الفئات المعفية الجديدة من رسوم النقل المدرسي 1444.

*ما الفئات المعفاة من رسوم النقل المدرسي؟:

ازدادت التساؤلات من قبل أولياء الأمور عن عدد من الأمور خاصة بالنقل من أبرزها رابط التسجيل بالإضافة إلى خطوات التسجيل الصحيحة بالإضافة إلى الشروط، وهل يوجد فئات معفية من رسوم النقل أم لا، وإليكم الفئات المعفاة من رسوم النقل:

ـ طلاب الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي القديم والمطور معفيين تمامًا من الرسوم.

ـ بالإضافة إلى أصحاب الهمم ومن لديهم إعاقات خاصة.

ـ كما أن طلاب مدارس الدمج معفيين.

*خطوات التسجيل في النقل المدرسي:

ـ في البداية يتم زيارة الموقع الإلكتروني لنظام نور التعليمي.

ـ العمل على تسجيل الدخول بواسطة حساب ولي الأمر.

ـ من القائمة الرئيسية يتم اختيار النقل المدرسي.

ـ العمل على تعبئة كافة بيانات الطالب.

ـ دفع رسوم النقل.

ـ بعد ذلك سيتم دراسة طلب النقل وإبلاغ المتقدم في أقرب وقت.

*شروط النقل المدرسي 1444:

ـ يجب على الطالب أن يكون في بيئة إما ريفية أو حضارية.

ـ أما بالنسبة إلى نوع المدرسة إما أن تكون تعليم عام أو تحفيظ قرآن.

ـ يجب أن تكون الطرقات بين المدرسة والمنزل خالية من أي معوقات.

ـ الحالة الاجتماعية للطالب مشترك.